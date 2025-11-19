轉乘需求大 汐科、浮洲站「停車像抽獎」

新北市浮洲車站近年通勤需求快速攀升，原以「小站」規模興建的站體受到考驗。記者張策／攝影

汐科火車站未來有台鐵、汐東捷運及基捷三線交錯成重要交通樞紐，民眾反映機車停車位嚴重不足。浮洲車站也因合宜住宅入住及周邊新建案陸續完工，通勤需求攀升，鄰近停車也一位難求。新北交通局允諾將盤點合適公有設施蓋停車場，並滾動檢討。

通勤族抱怨，汐科火車站周邊有些機車一放多日沒有移動，且汐科站機車停車位就在馬路旁，設計不良導致險象環生。

市議員張錦豪表示，汐科站周遭機車停車空間嚴重不足，市府未來轉乘規畫增設196格機車格、自行車位57格，明顯不敷使用。

此外，新北浮洲車站通勤需求快速攀升，原以「小站」規模興建的站體受到考驗，不僅月台與候車空間擁擠，轉乘動線不足，鄰近停車空間更一位難求。

通勤族林先生說，浮洲站早晚尖峰壅擠，「人一多感覺站體變好小，走路要很小心」，上班族張小姐清晨7時許騎機車到車站就已滿位，感嘆停車像抽獎，「停遠一點被日曬雨淋，想停近一點又找不到車格很痛苦。」

附近住戶蔡小姐說，浮洲車站前方公車停靠區早上車流、人流全擠在同一動線，人車搶道很危險，地方普遍期盼擴大候車空間，改善停車與轉乘動線。

新北捷運局回應，捷運汐東線汐科站在綜合規畫階段時，依據運量預估轉乘設施需求，在基本設計時完成設計，布設在車站兩側出入口周邊及與台鐵汐科站間適當區域，通車前也會與交通局整合作業，透過優化人行環境、調整增闢接駁公車路線，鼓勵民眾搭大眾運輸，減少周邊停車位供給壓力。

交通局指出，無論捷運、公園或住宅都希望提供一定停車空間，若仍無法滿足再盤整車站周邊土地，評估學校、公園是否開闢地下停車場，或中央與地方合建停車場可能性。