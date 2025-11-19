聽新聞
轉乘需求大 汐科、浮洲站「停車像抽獎」

聯合報／ 記者邱瑞杰張策／新北報導
新北市汐止區汐科火車站附近機車停車位不足，未來汐東、基隆捷運設站，停車需求會更大。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止區汐科火車站附近機車停車位不足，未來汐東、基隆捷運設站，停車需求會更大。記者邱瑞杰／攝影

新北市浮洲車站近年通勤需求快速攀升，原以「小站」規模興建的站體受到考驗。記者張策／攝影
新北市浮洲車站近年通勤需求快速攀升，原以「小站」規模興建的站體受到考驗。記者張策／攝影

汐科火車站未來有台鐵、汐東捷運及基捷三線交錯成重要交通樞紐，民眾反映機車停車位嚴重不足。浮洲車站也因合宜住宅入住及周邊新建案陸續完工，通勤需求攀升，鄰近停車也一位難求。新北交通局允諾將盤點合適公有設施蓋停車場，並滾動檢討。

通勤族抱怨，汐科火車站周邊有些機車一放多日沒有移動，且汐科站機車停車位就在馬路旁，設計不良導致險象環生。

市議員張錦豪表示，汐科站周遭機車停車空間嚴重不足，市府未來轉乘規畫增設196格機車格、自行車位57格，明顯不敷使用。

此外，新北浮洲車站通勤需求快速攀升，原以「小站」規模興建的站體受到考驗，不僅月台與候車空間擁擠，轉乘動線不足，鄰近停車空間更一位難求。

通勤族林先生說，浮洲站早晚尖峰壅擠，「人一多感覺站體變好小，走路要很小心」，上班族張小姐清晨7時許騎機車到車站就已滿位，感嘆停車像抽獎，「停遠一點被日曬雨淋，想停近一點又找不到車格很痛苦。」

附近住戶蔡小姐說，浮洲車站前方公車停靠區早上車流、人流全擠在同一動線，人車搶道很危險，地方普遍期盼擴大候車空間，改善停車與轉乘動線。

新北捷運局回應，捷運汐東線汐科站在綜合規畫階段時，依據運量預估轉乘設施需求，在基本設計時完成設計，布設在車站兩側出入口周邊及與台鐵汐科站間適當區域，通車前也會與交通局整合作業，透過優化人行環境、調整增闢接駁公車路線，鼓勵民眾搭大眾運輸，減少周邊停車位供給壓力。

交通局指出，無論捷運、公園或住宅都希望提供一定停車空間，若仍無法滿足再盤整車站周邊土地，評估學校、公園是否開闢地下停車場，或中央與地方合建停車場可能性。

瑞雙公路通車了！巨石崩落埋沒車道 雙溪區公所先碎石再清運

新北市連接雙溪、瑞芳區的102線公路，今早邊坡發生落石，阻斷雙向交通。雙溪區公所動員清除土石，清洗路面後，今晚6時左右開...

輝達意向書到了 北市府盼新壽盡速解約

輝達落腳T17、T18，北市府預計本周與新壽解約。市長蔣萬安昨與輝達全球不動產副總裁Scott Ekman一行人會面，對...

可蓄洪6.2萬噸 鳳鳴滯洪池明年2月完工

新北鶯歌鳳鳴地區逢雨幾乎必淹，市府推動東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程，預計明年2月完工。市長侯友宜昨視察工程指目前進度破...

轉乘需求大 汐科、浮洲站「停車像抽獎」

汐科火車站未來有台鐵、汐東捷運及基捷三線交錯成重要交通樞紐，民眾反映機車停車位嚴重不足。浮洲車站也因合宜住宅入住及周邊新...

台鐵小站擠爆 專家：缺少「生活導向」規畫

針對汐科、浮洲車站停車空間不足，台北市立大學前瞻運輸研究中心主任張學孔指出，小型車站啟用後量能吃緊，主因是早期設站思維過...

南港指標案動土　對位中信、打開東區門戶計畫

台北市政府積極推動「東區門戶計畫」，足以和信義計劃區相提並論的南港經貿特區同步迎來世界建築的新里程碑。大陸建設南港首發住宅鉅作「衡岄」已於11月18日正式動土，啟動由全球地景建築團隊挪威Snøhett

