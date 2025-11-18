聽新聞
南港指標案動土　對位中信、打開東區門戶計畫

文／ 大陸建設提供
大陸建設執行長廖淳森（右4）率「衡岄」建築團隊三大聯合建築師事務所、大陸工程、永峻工程與傳真行銷舉辦動土大典。
台北市政府積極推動「東區門戶計畫」，足以和信義計劃區相提並論的南港經貿特區同步迎來世界建築的新里程碑。大陸建設南港首發住宅鉅作「衡岄」已於11月18日正式動土，啟動由全球地景建築團隊挪威Snøhetta全案規劃的國際住宅項目。

對望南港中信園區，「衡岄」探勘北歐美學極地，特別邀請到以奧斯陸國家歌劇院聞名的全球地景建築國際團隊挪威 Snøhetta 設計事務所全案操刀，「衡岄」尚未公開即備受矚目引起廣大迴響。「衡岄」不僅是大陸建設繼多位國際大師成功合作後又一世界建築實踐，更將北歐生活文化與地景詩意的設計哲學在台灣土地上紮根。

南港經貿特區作為台北東區新興的科技、會展及金融中心，理當匹配一座具有國際規格的建築作品，大陸建設再次兌現世界建築的金石承諾。挪威Snøhetta 挹注的設計理念，不僅回應全球城市趨勢美學，更具現一種人與自然、城市與生活的平衡哲學。靈感來自北歐極圈地貌，以音階般韻律立面和豐富垂直綠化，回應南港區高達50%以上約1000多公頃的綠地山林，實現城市與自然共生的建築理想。他們期待這座作品能為台灣帶來一種永續北歐幸福學的生活方式。

「衡岄」完美結合大陸建設品牌實力與南港經貿特區地段潛力。大陸建設一路以來堅持最高標準的營建品質和國際美學，確保每一件作品都能成為區域價值標竿。南港經貿特區擁有全方位的樞紐優勢，緊鄰中信金融園區、南港軟體園區，是高科技、金融業菁英群聚所在。隨著周邊大型複合式商場開幕與更多產業總部進駐，「衡岄」勢必擔綱世界舞台的地標級要角。

響應全球永續設計及預見台灣未來住宅趨勢，大陸建設規劃 17 樓空中會館豐富社交空間，鼓勵人與人、人與環境的交流，體現北歐重視社群互動的生活哲學。一樓森林院落、露台綠化及空中花園有效創造社區微氣候，降低都市熱島效應。結構上更採用高規格鋼骨鋼筋混凝土（SRC）結構，確保建築的耐久性與安全性。

大陸建設表示，「衡岄」的開工動土標誌著一個南港新建築時代的開端。在國家級營建團隊大陸工程的技術後盾下，也更能確保工程進度與品質，讓這座國際級住宅作品如期完美地呈獻給客戶，「衡岄」預計於 2029 年完工。這場開工典禮是大陸建設深耕台灣、放眼國際的再次宣示，更預告了南港經貿特區迎來一座具有世界級藝術美感和永續精神的指標性建築。

