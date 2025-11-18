快訊

與高市會談後 日銀總裁植田暗示將「漸進式升息」日圓匯率先升後貶

輝達落腳北士科T17、T18！副總裁代表黃仁勳訪蔣萬安 相約這時間簽約

吸引穆斯林旅客觀光 北市逾百家旅宿景點獲認證

中央社／ 台北18日電
台北市長蔣萬安（前排右5）18日頒發穆斯林友善認證牌給新獲認證的15家旅宿業者。觀傳局說，持續與中國回教協會推動台北市穆斯林友善景點暨旅宿輔導計畫，已逾百家。圖／中央社（台北市觀傳局提供）
台北市長蔣萬安（前排右5）18日頒發穆斯林友善認證牌給新獲認證的15家旅宿業者。觀傳局說，持續與中國回教協會推動台北市穆斯林友善景點暨旅宿輔導計畫，已逾百家。圖／中央社（台北市觀傳局提供）

北市蔣萬安今天頒發穆斯林友善認證牌予新獲認證的15家業者。觀傳局說，持續與中國回教協會推動台北市穆斯林友善景點暨旅宿輔導計畫，已逾百家業者獲認證，盼吸引觀光。

觀光傳播局發布資訊說明，台北市政府今天市政會議上，由蔣萬安親自為15家業者頒發穆斯林友善認證牌，並致贈感謝狀予中國回教協會，為其協助致謝。

蔣萬安舉例，獲認證的業者包含推出穆斯林特色餐點的旅宿業者，也有設置適合戶外踏青、室內遊覽的場館業者，讓台北市落實包容與尊重的精神。

觀傳局說，目前穆斯林旅客主要來自馬來西亞、新加坡等國，台北市已經是全台取得穆斯林友善認證業者最多的城市，希望在持續輔導下，吸引更多遊客前來。

中國回教協會副秘書長馬希哲說，台北市這方面的布建，已獲得國際廣泛認可，期望未來能協助更多餐飲業者參與認證，例如台北市著名的牛肉麵餐館。

此外，觀傳局說，台北市繼2023年獲新月評等為「最有潛力穆斯林友善旅遊目的地城市獎-非伊斯蘭合作組織」後，今年再獲「穆斯林婦女友善旅遊目的地城市獎」，此獎特別強調「婦女友善」，肯定北市友善支持了穆斯林婦女在旅遊安全、交通、旅宿設施及隱私空間等的特定需求。

穆斯林 觀傳局 北市 蔣萬安
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

獨／與輝達見面了！落腳北士科…總部副總裁今拜會蔣萬安 全程保密

綠營議員問蔣萬安何時還税於民 北市：財劃法院版對北市不公平

南港昨大塞車車主卡停車場2小時 蔣萬安曝原因：立即精進改善

T1718解約新壽「一條件」才願分手 蔣萬安盼本周先簽協議書

相關新聞

發錢嗎？議員關切北市是否普發現金 財政局：難見水落石出的一天

針對台北市是否普發現金，多名議員今天詢問什麼前提下可普發，希望不要等選舉年才發放。台北市財政局長胡曉嵐說，現在真的很難看...

YouBike去年營收近7.5億！議員爆：北市無權管個資 保險只賠3種狀況

YouBike微笑單車公車會員數達1600萬張、去年營收近7億5千萬元。北市議員許淑華說，YouBike過去曾有個資遭竊...

阻無障礙坡道進出 新北市汐止區長安里機車格要調整

汐止區公所在長安市民活動中心，打造全新的無障礙設施，包括了無障礙坡道、停車格以、還有無障礙廁所等等，雖然，提供更友善的通行環境，不過，原本的機車停車格，卻太靠近無障礙坡道出入口，造成輪椅很難迴轉，所以，在會勘後也決定調整機車格的位置。

婆婆媽媽變身韓團 新北市汐止婦女大學流行舞班完美結業

汐止婦女大學在湖光市民活動中心開辦的流行舞蹈班，經過兩個月的學習，學員們愛上跳舞，今(18)日最後一堂課，大家穿上統一的團服，再搭配現場五彩燈光，跳最流行的音樂舞蹈，婆婆媽媽變身韓國女團，完美結業。

國有地規劃汽車格 新北汐止區橫科路旁先電纜地下化

汐止橫科地區的力行市場，因為，橫科路很窄再加上停車位不足，所以，新北市議員張錦豪爭取一旁的國有地活化利用，目前路口拓寬、以及規劃機車停車場，而針對周邊幾支電線桿地下化，今(18)日新北市交通局、台電等相關單位人員再次到現場會勘，找適合位置放配電箱。

新北市瑞芳逢甲路工程封路 號誌未調整造成壅塞

新北市瑞芳區逢甲路270巷目前因新設排水管涵工程施工，靠近瑞芳高工一側道路已封閉，客運班次也配合改道。然而，路口紅綠燈號誌仍維持原本秒數，導致車流在尖峰時段湧入後街逢甲路，引發民眾抱怨。龍山里長陳志強今(18)日與相關單位會勘，盼能儘速調整號誌秒數，改善交通壅塞情形。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。