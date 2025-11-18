瑞雙公路通車了！巨石崩落埋沒車道 雙溪區公所先碎石再清運
新北市連接雙溪、瑞芳區的102線公路，今早邊坡發生落石，阻斷雙向交通。雙溪區公所動員清除土石，清洗路面後，今晚6時左右開放通行。
雙溪區長劉盈良說，今天上午7時30分接獲瑞芳警分局通報，102線道指標22.5公里路段，有石塊從邊坡崩落路面。區公所人員前往查看，現場有7巨石，加上較小的石塊，估計落石共2、30公噸。
瑞芳警分局在落石路段兩側，102線指標27K（雙溪端）及15.8K（瑞芳端）處設立管制點，管制人車進入。
區公所聯繫廠商調派人力和怪手、砂石車等機具，今天上午10時許抵達現場，逐步將巨石打碎，傍晚時全數清運離開，接著用水沖洗路面後，在靠山坡處用反光錐和警示帶警示，開放雙向行車。
