北市：未依法提撥勞退準備金 年底前第2波執法

台北市勞動局今天表示，為確保勞工退休權益，勞退舊制準備金專戶未足額提撥，今年已罰9家；未按月提撥過往先了解原因，今年也罰2家。年底前並將祭出第2波執法，呼籲雇主補足。

台北市勞動局勞資關係科長楊倍瑜告訴中央社記者，針對民國94年以前的勞退舊制，雇主必須依據勞工退休金條例第13條第1項、勞動基準法第56條第2項規定，每月提撥退休準備金，以及每年年底前估算來年可退休勞工的退休金總額，都匯入退休準備金專戶，以備使用。

她說，統計顯示，北市今年截至目前，約有1.5萬家事業體，未按月提撥計有808家，換算今年10月繳款率為82.31%；未足額提撥家數則有120家，換算足額提撥率為99.27%。

楊倍瑜說，一直以來未按月提撥，會先了解原因，主要是對未足額提撥雇主開罰，因影響勞工權益較大。

她說，以實例來說，雖有企業未按月提撥，原因是已無勞退舊制員工，但考量可能會引進藍領移工轉中階技術人力，需依法提撥退休準備金，未來仍會使用此專戶的帳戶，所以沒有取消，這種情況就不會開罰。

但她強調，為確保勞工權益，今年已對未按月提撥的雇主開罰，迄今已罰2家，包含資訊公司與製造業；同時在未足額提撥部分開罰9家。且執法非到此為止，今年底以前會展開第2波開罰，提醒雇主，不論是未按月或未足額提撥，務必依法完成。

勞動局補充，勞工退休金條例第50條第1項規定，雇主未依規定按月提撥者，可處新台幣2萬元以上、30萬元以下罰鍰，並應按月連續處罰；同條例第53-1條規定應公布事業單位或事業主之名稱、負責人姓名。

「勞動基準法」第56條第2項規定，未補足退休準備金差額者，得處9萬元以上、45萬元以下罰鍰，同樣得公告違規事業單位名稱、負責人姓名、處分日期及罰鍰金額。