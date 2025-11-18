阻無障礙坡道進出 新北市汐止區長安里機車格要調整

汐止區公所在長安市民活動中心，打造全新的無障礙設施，包括了無障礙坡道、停車格以、還有無障礙廁所等等，雖然，提供更友善的通行環境，不過，原本的機車停車格，卻太靠近無障礙坡道出入口，造成輪椅很難迴轉，所以，在會勘後也決定調整機車格的位置。

長安里長楊清風表示，因為新做好的無障礙坡道施作，是依據現行的法規，坡度採12:1的原則施作，但是，無障礙坡道延伸後，影響到2格的機車停車格的停放，長輩進出或是推輪椅，如果有機車停放，就很難迴轉，所以，在與汐止區公所辦理會勘後，決定在另一側增加2個車位，至於緊鄰坡道的2個機車位進行塗銷，讓長輩或是輪椅上下坡道能夠更順暢。

民眾說，活動中心施作全新的無障礙設施很好很便民，但是目前有2格的機車停車格，太靠近門口的無障礙坡道出入口，認為停車格應該要重畫，不然，輪椅轉不過去。