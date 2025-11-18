發錢嗎？議員關切北市是否普發現金 財政局：難見水落石出的一天

快訊

中央社／ 台北18日電
台北市財政局長胡曉嵐。聯合報系資料照／記者楊正海攝影
針對台北市是否普發現金，多名議員今天詢問什麼前提下可普發，希望不要等選舉年才發放。台北市財政局長胡曉嵐說，現在真的很難看到水落石出的一天在什麼時候。

台北市議會財政建設委員會今天進行「市府普發現金辦理說明」專案報告，民進黨市議員陳賢蔚質詢時表示，藍綠議員都提案希望北市府研擬普發現金，中央政府在立法院要求下已普發現金，中央和地方同樣都會面臨到經費不夠的難題，為何北市府做不到。

陳賢蔚說，若未來台北市財源固定，中央補助預算也確定，且還比以前多，那何種前提下可考慮普發現金，還是永遠都不可能發，又或是選擇需要爭取市民支持時才宣布要發。

民進黨市議員張文潔接著問到，北市府說沒有普發現金的條件，但新竹市的財政狀況沒比北市好，卻可加碼普發新台幣5000元，台北市不能以「未來」的中長期規劃建設為由騙議會，多收的錢就應普發還給市民。

民進黨市議員洪婉臻說，台北市長蔣萬安先前在大罷免時，頻喊中央超徵稅收就應還稅於民，現在台北市拍板不普發現金，不要明年要選舉時，受不了輿論壓力又拿出來發，反而迴力鏢打到自己。

胡曉嵐答詢表示，中央政府現在對財劃法有不同版本在討論，且台北市有近半財源必須仰賴中央，比例相當高，對於未來的財源有高度不確定性，且風險非常大。

胡曉嵐說，本於職權審慎評估，北市現階段真的沒有普發現金的條件，至於何時情況會比較明朗，真的無法掌握，目前都不是北市可控的。

她說，北市府目前情況真的很艱困，因為其他縣市都覺得台北市拿最多，中央也這麼說，但不能光看絕對金額，因為台北市的歲出規模和其他縣市不同，光是老舊校舍改建的預算金額都相當大，「我現在真的很難看到水落石出的一天，在什麼時候啦」。

擔任委員會第一召集人的民進黨市議員林世宗表示，財政局做任何撙節規劃使用是理所當然，但也不能避重就輕，相關說明數字相互矛盾，希望1週內可以給更明確答覆，若普發現金仍未有明確答案，將再召開工作說明會進行專案報告。

北市 議員
