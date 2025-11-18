快訊

婆婆媽媽變身韓團 新北市汐止婦女大學流行舞班完美結業

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止婦女大學流行舞班結業式，大家穿上統一的團服，再搭配現場五彩燈光，跳最流行的音樂舞蹈，婆婆媽媽變身韓國女團。 圖／觀天下有線電視提供
汐止婦女大學流行舞班結業式，大家穿上統一的團服，再搭配現場五彩燈光，跳最流行的音樂舞蹈，婆婆媽媽變身韓國女團。 圖／觀天下有線電視提供

汐止婦女大學在湖光市民活動中心開辦的流行舞蹈班，經過兩個月的學習，學員們愛上跳舞，今(18)日最後一堂課，大家穿上統一的團服，再搭配現場五彩燈光，跳最流行的音樂舞蹈，婆婆媽媽變身韓國女團，完美結業。

跟著時下韓國流行歌曲，鳥兒老師帶著學員一秒變身韓團，跳K-POP流行舞，氣場全開，汐止區公所開辦的流行舞蹈班，吸引不少婆婆媽媽參加，其中不少都是初次接觸流行舞，但是兩個月下來，從一開始跟不上，到現在大家都愛上跳舞，學期末成果展，大家一起拍ＭＶ，將動感舞姿全拍下來。

大家一起買了制服，化了點妝，站好位置，跟著音樂跳起來，婆婆媽媽變成韓團，學員說，會報名參加是因為平時很少運動，本來也以為婦女大學，上的課應該是大媽廣場舞，想不到也能像年輕人一樣跳流行舞，老師很用心教韓國女團的舞蹈，尤其結業式真的很特別，燈一關再加上五彩燈光，好有氣氛，還有大家穿著一樣的服裝跳舞，效果真的很好。

舞蹈老師鳥兒指出，今天結業式，有特別準備燈光，還有大家一起團購的團服，讓大家跳起舞來更有氣勢，並且將這學期認真學下來，做一起記錄跟成果，看的出來大家都有很認真的復習，希望錄起來的作品會很壯觀，大家表現都非常的棒。

咖啡老師唐芯表示，結合流行舞，也會在現場手沖咖啡和大家分享，在湖光里的流行舞蹈課程雖然今天是結業式，但是大家非常踴躍，婆婆媽媽都非常喜歡，雖然是最後一堂課，但是接下來還是會有辦，如果大家有興趣，歡迎來參與舞蹈課程。

新北市議員周雅玲提到，這兩天剛好天氣變冷，特別來感受一下婦女大學熱力四射的流行舞蹈班，今天是結業式，學員們穿了團服跳舞，做一個漂亮的Ending，接下來Candy老師特別加碼，接著還會有六堂課，讓學員能夠再繼續學更精湛的舞蹈。

