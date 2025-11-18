聽新聞
國有地規劃汽車格 新北汐止區橫科路旁先電纜地下化
汐止橫科地區的力行市場，因為，橫科路很窄再加上停車位不足，所以，新北市議員張錦豪爭取一旁的國有地活化利用，目前路口拓寬、以及規劃機車停車場，而針對周邊幾支電線桿地下化，今(18)日新北市交通局、台電等相關單位人員再次到現場會勘，找適合位置放配電箱。
在後方還有一大片的國有地，計劃要做汽車停車場，不過，在這之前，包括橫科路新設機車格旁的電線桿，再加上防汛道路人行道旁的3支電線杆都必須要先拆除，一行人也在周邊找適合位置放配電箱。
新北市議員張錦豪服務處副主任李巧函表示，議員之前有爭取在力行市場旁的國有地要規劃停車場，今天的會勘主要是來討論電纜地下化的部分，目前會有4支的電線桿要拆除，並且在一旁設置配電箱。
預計要拆4支電線桿，至於配電箱，則是看中在橫科路與防汛道路口的位置，等日後電纜地下化，後續規劃汽車停車格，改善這一帶的交通停車問題。
