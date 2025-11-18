新北市瑞芳逢甲路工程封路 號誌未調整造成壅塞

新北市瑞芳區逢甲路270巷目前因新設排水管涵工程施工，靠近瑞芳高工一側道路已封閉，客運班次也配合改道。然而，路口紅綠燈號誌仍維持原本秒數，導致車流在尖峰時段湧入後街逢甲路，引發民眾抱怨。龍山里長陳志強今(18)日與相關單位會勘，盼能儘速調整號誌秒數，改善交通壅塞情形。

龍山里長陳志強表示，由於瑞芳高工下方的涵管設置工程封閉了通往後平交道的道路，車輛全面導流至逢甲路，造成後街車流瞬間增加。然而目前路口紅綠燈時間沒有配合施工狀況調整，造成車輛回堵、通行動線紊亂，對通勤族與當地居民造成不便。

他指出，工程預計將持續至年底，既然道路長期封閉，應同步縮短封閉方向的號誌秒數，並增加逢甲路方向的綠燈時間，以提高車流順暢度。他呼籲相關單位儘速評估調整，以減少長期施工期間的交通衝擊。

相關單位今日也到場勘查，了解當前車流狀況及號誌配置，並表示將研議調整方案，以兼顧施工安全與交通順暢。