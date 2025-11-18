新北市瑞芳逢甲路工程封路 號誌未調整造成壅塞

快訊

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳高工下方的涵管設置工程封閉了通往後平交道的道路，車輛全面導流至逢甲路，造成後街車流瞬間增加。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳高工下方的涵管設置工程封閉了通往後平交道的道路，車輛全面導流至逢甲路，造成後街車流瞬間增加。 圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區逢甲路270巷目前因新設排水管涵工程施工，靠近瑞芳高工一側道路已封閉，客運班次也配合改道。然而，路口紅綠燈號誌仍維持原本秒數，導致車流在尖峰時段湧入後街逢甲路，引發民眾抱怨。龍山里長陳志強今(18)日與相關單位會勘，盼能儘速調整號誌秒數，改善交通壅塞情形。

龍山里長陳志強表示，由於瑞芳高工下方的涵管設置工程封閉了通往後平交道的道路，車輛全面導流至逢甲路，造成後街車流瞬間增加。然而目前路口紅綠燈時間沒有配合施工狀況調整，造成車輛回堵、通行動線紊亂，對通勤族與當地居民造成不便。

他指出，工程預計將持續至年底，既然道路長期封閉，應同步縮短封閉方向的號誌秒數，並增加逢甲路方向的綠燈時間，以提高車流順暢度。他呼籲相關單位儘速評估調整，以減少長期施工期間的交通衝擊。

相關單位今日也到場勘查，了解當前車流狀況及號誌配置，並表示將研議調整方案，以兼顧施工安全與交通順暢。

瑞芳高工 紅綠燈 通勤族
相關新聞

發錢嗎？議員關切北市是否普發現金 財政局：難見水落石出的一天

針對台北市是否普發現金，多名議員今天詢問什麼前提下可普發，希望不要等選舉年才發放。台北市財政局長胡曉嵐說，現在真的很難看...

YouBike去年營收近7.5億！議員爆：北市無權管個資 保險只賠3種狀況

YouBike微笑單車公車會員數達1600萬張、去年營收近7億5千萬元。北市議員許淑華說，YouBike過去曾有個資遭竊...

阻無障礙坡道進出 新北市汐止區長安里機車格要調整

汐止區公所在長安市民活動中心，打造全新的無障礙設施，包括了無障礙坡道、停車格以、還有無障礙廁所等等，雖然，提供更友善的通行環境，不過，原本的機車停車格，卻太靠近無障礙坡道出入口，造成輪椅很難迴轉，所以，在會勘後也決定調整機車格的位置。

婆婆媽媽變身韓團 新北市汐止婦女大學流行舞班完美結業

汐止婦女大學在湖光市民活動中心開辦的流行舞蹈班，經過兩個月的學習，學員們愛上跳舞，今(18)日最後一堂課，大家穿上統一的團服，再搭配現場五彩燈光，跳最流行的音樂舞蹈，婆婆媽媽變身韓國女團，完美結業。

國有地規劃汽車格 新北汐止區橫科路旁先電纜地下化

汐止橫科地區的力行市場，因為，橫科路很窄再加上停車位不足，所以，新北市議員張錦豪爭取一旁的國有地活化利用，目前路口拓寬、以及規劃機車停車場，而針對周邊幾支電線桿地下化，今(18)日新北市交通局、台電等相關單位人員再次到現場會勘，找適合位置放配電箱。

