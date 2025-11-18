空間更大、更寬敞！北市府按摩坊重新開幕 20、21日長者免費按摩

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
已在北市府創立逾20年「珍愛按摩服務坊」今日重新開張，從市府中庭搬至室內空間，空間更大、更寬敞。記者洪子凱／攝影
已在北市府創立逾20年「珍愛按摩服務坊」今日重新開張，從市府中庭搬至室內空間，空間更大、更寬敞。為慶祝開幕，按摩坊20、21日開放65歲以上長輩免費按摩體驗，另還有期間限定滿額贈等優惠。

珍愛按摩服務坊於2003年設立提供市府員工及洽公市民專業舒壓按摩服務，至今已深耕超過23年，服務人次突破26萬。多年來，珍愛按摩服務坊不僅是市政大樓內廣受歡迎的紓壓據點，更是推廣視障按摩專業、支持視障朋友就業重要平台。

市長蔣萬安今出席開幕表示，按摩服務坊已成為市府推動友善職場的重要象徵，勞動局及各局處也將持續精進視障工作環境與權益，包括提供多元化的就業輔導、專業訓練，並持續改善視障朋友的職場設備與安全動線，打造更完善的支持系統。

為慶祝開幕，按摩坊也將於20、21日兩天推出回饋活動，針對北市65歲以上長者或持身心障礙證明者可享15分鐘免費按摩體驗；11月18日至12月19日到店消費，也可獲得來店禮與滿額贈等優惠。

已在北市府創立逾20年「珍愛按摩服務坊」今日重新開張，從市府中庭搬至室內空間，空間更大、更寬敞。記者洪子凱／攝影
按摩 視障 北市
