YouBike去年營收近7.5億！議員爆：北市無權管個資 保險只賠3種狀況

YouBike微笑單車公車會員數達1600萬張、去年營收近7億5千萬元。北市議員許淑華說，YouBike過去曾有個資遭竊狀況，呼籲北市府要將資安收回自行處理；另外，YouBike保險費也應該擴大保險範圍，要求交通局開會協商。交通局表示，會與YouBike公司研議。

許淑華表示，北市府每年依契約，平均補助給YouBike公司2億多元，但卻未實質掌握用戶個資管理權限，曾經在2023年就曾爆發4萬多名會員帳號、手機號碼、卡號、密碼及交易資料遭竊取，最後僅發500元乘車券補助。

她說，雖然交通局稱「廠商依個資法處理，契約禁止洩漏」，但契約到期後，用戶的資料庫「將由目前營運廠商提供予本局」，但難以確認續約期間，微笑單車有無將用戶資料進行大數據分析、買賣廣告，呼籲應該修正合約，拿回資料庫的最高權限。

法務局回應，契約內容沒有強制要求在履約期間，要將個資移轉到主管機關，但主管機關有檢查、監督權限，至於契約變更就看主管機關和YouBike協調再在變更。

交通局長謝銘鴻說，會和法務局、資訊局針對目前合約文字，檢閱哪些能優化保護會員資料，個資等資安移轉部分也會與業者開會看是否可行。

另一方面，許淑華也提到有關YouBike保險費，由於條件嚴苛，113年的投保費用為987萬9771元，但使用者只有在住院、失能、死亡等三種情況，才能獲得理賠，最高100萬元。而從112年到今年11月僅理賠387件、僅達事故數件的22.5%。

許淑華說，市府曾對此開過會，說擔心道德風險、損失率高，最後決議把保險名稱改為「公共自行車特定給付傷害險」，僅加強說明就好，不碰保障內容，這是規避責任。呼籲北市府要協調微笑單車擴大保險範圍。

謝銘鴻說，當初有邀集業者、金管會及相關學者討論，微笑單車公司願意提高保費，但是公會及保險業者算過保險損失率，難以設計出來相關產品，也會持續找業者溝通協調。