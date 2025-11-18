快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
現代婦女基金會邀請晨悠擔任評審，並分享非暴力溝通小撇步，透過觀察、感受、需要跟請求四步驟拉近彼此距離。圖／現代婦女基金會提供
現代婦女基金會邀請晨悠擔任評審，並分享非暴力溝通小撇步，透過觀察、感受、需要跟請求四步驟拉近彼此距離。圖／現代婦女基金會提供

現代婦女基金會15日下午於文山家和一站式服務中心舉辦「文山家和卡拉OK大賽」，邀請社區居民、服務對象與合作夥伴同聚一堂歡唱。台灣索尼音樂女子團體「晨悠」擔任評審，以溫柔陪伴參賽者在舞台上展現尊重與愛的能量，傳達「非暴力溝通」的重要。

現代婦女基金會指出，文山家和一站式服務中心是由台北市社會局、台北市家庭暴力暨性侵害防治中心與現代婦女基金會攜手合作的一站式據點，提供家庭暴力被害人復元、家庭關係修復、生活支持、法律與心理諮詢、經濟扶助等多元服務。未來在索尼音樂的支持下，中心也將成立一個友善的音樂空間，讓更多社區朋友在這裡找到屬於自己的休息角落。

卡拉OK大賽主題是「理解」、「尊重」與「愛」，希望透過音樂傳達「非暴力溝通」的重要。現場以朋友相約遲到30分鐘為情境，示範衝突版和溫柔版兩種不同情境的對話，也讓參加者瞬間理解「語氣換了，關係就能不一樣。」

評審之一的惟晨表示，生活裡很多誤會，都不是因為不在乎，而是不知道怎麼好好說。另一評審以悠也說：「如果願意說出自己的感受，心就容易靠近。」這個小小示範巧妙串起文山家和長期推動的理念：讓理解、尊重與愛，在家庭與社區裡流動得更自然。

卡拉OK大賽吸引20多歲到75歲、年齡橫跨半個世紀的參賽者報名，選曲從經典老歌到流行金曲，每一首歌都承載著他們獨特的人生片段，像一條串起不同世代的音樂線。

參賽者廖先生選唱謝雷的酒國英雄，獻給曾經同甘共苦的好朋友；年齡最長的參賽者張媽媽則選擇意難忘，那是她最喜歡的一首歌，也為她的先生而唱。第一次站上舞台並不容易，有人在唱完後露出鬆一口氣的微笑，都讓現場響起溫暖的掌聲。

文山家和一站式服務中心表示，未來將持續舉辦各式活動，推廣非暴力溝通、親子教育，到心理支持與社區培力，希望讓每個走進來的朋友，都能感受到被理解、被尊重、被支持，並將這樣的能量帶回生活中。

現代婦女基金會於文山家和服務中心舉辦卡拉OK大賽，現場熱鬧開唱。圖／現代婦女基金會提供。
現代婦女基金會於文山家和服務中心舉辦卡拉OK大賽，現場熱鬧開唱。圖／現代婦女基金會提供。

文山家和卡拉OK大賽 邀民眾歡唱傳達「非暴力溝通」的重要

現代婦女基金會15日下午於文山家和一站式服務中心舉辦「文山家和卡拉OK大賽」，邀請社區居民、服務對象與合作夥伴同聚一堂歡...

