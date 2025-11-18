淡水圖書館攜手空中英語教室 用英文玩感恩節
感恩節將至，新北市立圖書館淡水分館以「書香佳餚」迎接節慶，今年與空中英語教室教育集團合作，推出系列親子閱讀與英語活動，讓孩子在故事與遊戲中認識感恩節的由來與文化。外籍教師也將帶領小朋友用英文聽故事、做活動，把感恩節學成一堂寓教於樂的國際文化課。
淡水分館表示，為了營造節慶氛圍，兒童閱覽室特別布置感恩節主題書展，並設置「書香火雞」創意書車，由行動書車以書籍排成火雞形狀，成為館內最吸睛的節慶亮點。11月23日的「小小飛越探險家」書車市集率先暖身，還推出「書車尋字」、「親子點點畫」與「故事機錄音」等活動，全家都能一起同樂。
空中英語教室外師在活動中將以英文繪本和節慶故事，引導孩子體驗感恩節傳統，同時練習聽說能力。11月22日的「親子繪本共讀時光」與11月29日的「角色小明星」，則邀請家長與孩子共同參與，從選書技巧、情境朗讀到角色扮演，都融入實用英語對話，讓親子共讀更有趣、更具互動性。
新北市立圖書館館長吳佳珊表示，感恩節在西方是一個「感謝與分享」的節日，因此特別規畫親子英文閱讀活動，希望家長與孩子一起透過故事增進情感、拓展國際視野。空中英語教室也捐贈「睡夢鄉故事機」及「小小實踐家品格繪本」等雙語有聲書，提供更多元的閱讀資源，幫助孩子用簡易英文理解品格與價值觀。
