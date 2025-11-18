快訊

輝達效應！北市府擬在北士科推自駕公車 盼2029年商轉營運

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
輝達將進駐北士科，市府盼藉由輝達落腳T17、T18，在北士科研擬自駕公車可能性，希望能在2029年商轉。示意圖。本報資料照
輝達將進駐北士科，市府盼藉由輝達落腳T17、T18，在北士科研擬自駕公車可能性，希望能在2029年商轉。示意圖。本報資料照

輝達將進駐北士科，市府盼藉由輝達落腳T17、T18，在北士科研擬自駕公車可能性，並以打造AI產業鏈作為前提，在北士科作為自駕公車測試首站，希望能在2029年商轉，議員也建議，近年來司機缺額越來越嚴重，自駕勢必成為未來趨勢，可規畫一至兩條線路線以便累積經驗。

根據統計，北市公車駕駛從2021年的3900人下降至2024年3600多人，駕駛持續減少，也造成脫班率逐年增加，甚至在最新一期的台北市市區公車營運服務指標評鑑中超過10家客運業者在超時駕駛項目中得0分。

議員曾獻瑩指出，公車駕駛難以補足已是現實發生情況，除積極招募外，目前全球多國已積極往自駕方向發展，在人力不易補足的情況下，台北更應提前布局，而交通局目前已有規畫北士科至捷運芝山站路段，最早可能上線自駕公車，預估2029年商轉，也與輝達將進駐北士科打造AI產業鏈政策不謀而合。

曾獻瑩表示，目前包含上海、蘇州等地都有自駕公車已營運數年，並由安全員取代駕駛，建議市府可再積極一些，須提出完整的規畫藍圖，從輔助駕駛、智慧駕駛，一步步走向全自動駕駛，不是僅以單一路線作為嘗試，可多規畫一至兩條線路，以便累積經驗。

交通局長謝銘鴻表示，確實規畫上考量北士科未來較多科技業會進駐，上下班時間與一般產業較為不同，有時候加班較晚，這些離峰時段便可透過自駕公車取代，目前確實有部分車廠有在研發相關系統，但前提仍是要法令突破限制，直言是很大挑戰。

謝銘鴻說，2029年有爭取到世界年會在台北，希望以此為努力目標，讓自駕公車可以商轉，但法令包含若出現事故責任判處歸屬，交通部仍在突破法規相關限制，等法令突破一些潛在車廠就會有投資意願。

公車駕駛 北士科 議員
×

