浮洲站空間有限 通勤族反映尖峰擁擠、離峰仍可接受

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市浮洲車站近年通勤需求快速攀升，原以「小站」規模興建的站體受到考驗。記者張策／攝影
新北市浮洲車站近年通勤需求快速攀升，原以「小站」規模興建的站體受到考驗。記者張策／攝影

新北市浮洲車站近年隨著近年浮洲合宜住宅入住，加上周邊新建案陸續完工，通勤需求快速攀升。原以「小站」規模興建的站體受到考驗，月台與候車空間擁擠、轉乘動線不足，鄰近停車空間更是一位難求。通勤族與附近住戶紛紛反映，浮洲車站已不符現代使用需求，盼相關單位正視問題。

每天通勤往台北的林先生說，浮洲站早、晚尖峰的確會比較壅擠，「有時候月台走動得比較慢、要換邊也要小心一些」，他認為不是到危險的程度，但空間偏緊湊，「人一多就會感覺站體本身真的比較小」。

周邊停車也成為浮洲居民與通勤族的共同夢魘。上班族張小姐每天騎機車到車站，卻「常常像抽獎」，因為機車格一早 7 、8點就滿了，「停遠一點被曬雨淋，停太近又找不到格，真的很痛苦」。

也有居民指出，假日情況稍微舒緩，但平日尖峰時段「停機車比較像碰運氣」。附近住戶李先生說，近年浮洲周邊入住人口增加，本來以為小站足夠，「但現在看起來，需求比設站時的預估更快長大」。

住戶蔡小姐則說，車站前方的公車停靠區在尖峰時段也常被卡住，「早上七八點車流、人流全擠在同一條動線上，人車搶道真的很危險」。

通勤族張先生則認為，浮洲站尖峰時會擠一些，但在可理解範圍內，「沒有到誇張爆滿，就是月台寬度本來就比較有限，人多起來就比較不好走，但也還算能使用」。

地方居民普遍期盼，站體能重新檢討增設出入口、擴大候車空間，並與市府協調周邊停車與轉乘動線改善，以因應浮洲地區持續成長的人口及交通需求。

新北市浮洲車站近年通勤需求快速攀升，原以「小站」規模興建的站體受到考驗。記者張策／攝影
新北市浮洲車站近年通勤需求快速攀升，原以「小站」規模興建的站體受到考驗。記者張策／攝影
新北市浮洲車站近年通勤需求快速攀升，原以「小站」規模興建的站體受到考驗。記者張策／攝影
新北市浮洲車站近年通勤需求快速攀升，原以「小站」規模興建的站體受到考驗。記者張策／攝影
新北市浮洲車站近年通勤需求快速攀升，原以「小站」規模興建的站體受到考驗。記者張策／攝影
新北市浮洲車站近年通勤需求快速攀升，原以「小站」規模興建的站體受到考驗。記者張策／攝影

住戶 通勤族
