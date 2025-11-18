快訊

景美溪驚見不明汙水 北市環保局曝捷運南環段工程惹禍

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市文山區道南橋旁的排水口昨日被發現排出不明汙水，持續流入景美溪，引發在地居民疑慮。圖／取自臉書「木柵社團」
北市文山區道南橋旁的排水口昨日被發現排出不明汙水，持續流入景美溪，引發在地居民疑慮。圖／取自臉書「木柵社團」

北市文山區道南橋旁的排水口昨日被發現排出不明汙水，持續流入景美溪，引發在地居民疑慮。台北市環保局今指出，經查是捷運環狀線南環段CF670A區段標工程，因昨日大雨，造成箱涵泥沙水流至景美溪，已要求改善，並依法告發，最重可處300萬元。

有民眾昨天在臉書社團「木柵社團」貼出一張照片，發問「第一次在道南橋旁的大排水口看到排出這樣的汙水，請問這是正常的嗎？」貼文一出，有民眾猜測「8成是捷運施工搞得」、「應該是捷運政大站排出來的地下水吧」，也有人說去年底見過約一天。

文山區萬興里長林志冠表示，民眾確實會恐慌，過往在此處沒有發生類似狀況，不清楚何種原因造成汙染，倒是數個月前更上游處也曾發生大面積汙染，整個河面呈現乳白色汙水，持續大半天。他呼籲各界要守法，避免造成生態環境汙染。

北市環保局環保稽查大隊長顏伶珍表示，昨日依雨水下水道管理系統圖面鎖定2處工地，經現場查看，排除其中一處工地。環保稽查大隊11月17日下午5時26分至另一處工地稽查，現場為台北都會區大眾捷運系統環狀線南環段CF670A區段標工程。

她說，承造商大陸工程股份有限公司14日已因工程泥沙水汙染周遭側溝連接管及排水箱涵，被環保局開立告發並要求清理；環保局稽查人員昨日研判是因昨日大雨，造成箱涵泥沙水流至景美溪造成汙染，已要求立即改善，另將依水汙染防治法第30條第1項第2款告發，可處3萬元至300萬。

顏伶珍指出，若承造商認為處分不合理，可採行政救濟提出訴願。

捷運南環段CF670A區段標工程全長約2.2公里，包含Y01、Y1A站兩座地下車站，以及兩段潛盾隧道；除地下車站採明挖覆蓋工法施築外，其餘以潛盾工法施作。該工程已於2023年6月13日開工，施工範圍自捷運文湖線動物園站起，採地下方式沿新光路二段南轉穿越山區接秀明路二段，經政治大學校內，穿越景美溪後行經木新路至Y2A站（不含）。

相關新聞

新北市瑞雙公路30噸落石阻斷交通 雙溪區公所：今晚搶通

新北市連接雙溪、瑞芳區的102線公路，今早邊坡發生落石，阻斷雙向交通。雙溪區長劉盈良說，已聯繫商前往清除，落石共2、30...

汐科站周邊停車變難 汐東、基隆捷運通車後恐更擠 市府：盤點可行空間

汐科火車站未來將有台鐵、汐東捷運、基隆捷運三線交錯，成為汐止重要交通樞紐，當前機車停車空間已不足，有些車一放多日不移動。...

北市南港大塞車 警分析：南展館撤場、豪大雨加車禍

台北市南港區昨晚嚴重塞車，南港警分局表示，南港展覽館展覽傍晚結束後廠商撤場，撤場車流大量湧入，並受豪大雨及交通事故影響，...

景美溪驚見不明汙水 北市環保局曝捷運南環段工程惹禍

北市文山區道南橋旁的排水口昨日被發現排出不明汙水，持續流入景美溪，引發在地居民疑慮。台北市環保局今指出，經查是捷運環狀線...

下雨不再淹 新北最大鳳鳴滯洪池明年2月完工

鶯歌鳳鳴地區逢雨幾乎必淹，新北市府展開「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」，預計明年2月完工。新北市長侯友宜今天視察工程指...

輝達效應！北市府擬在北士科推自駕公車 盼2029年商轉營運

輝達將進駐北士科，市府盼藉由輝達落腳T17、T18，在北士科研擬自駕公車可能性，並以打造AI產業鏈作為前提，在北士科作為...

