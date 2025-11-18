北市「珍愛按摩服務坊」全新啟用 蔣萬安：打造友善城市

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台北市長蔣萬安18日出席市府「珍愛按摩服務坊」全新啟用開幕活動。圖／台北市政府提供
臺北市長蔣萬安18日出席市府「珍愛按摩服務坊」全新啟用開幕活動。他表示，此次空間升級不只是硬體改善，更象徵市府在推動視障者就業、營造友善城市方面邁出重要一步，具體展現落實《身心障礙者權利公約》（CRPD）的決心。

蔣萬安指出，「珍愛按摩服務坊」自民國91年成立以來已邁入第23年，累計服務人次超過26萬次，一直以來為市府同仁與洽公民眾提供專業且溫暖的紓壓服務。他特別感謝視障按摩師的專業與努力，讓按摩服務坊成為市府推動友善職場的重要象徵，也彰顯市府長期投入視障朋友就業支持的成果。

針對視障者的工作環境與就業權益，蔣萬安表示，臺北市勞動局及各局處將持續精進，包括提供多元化的就業輔導、專業訓練，並持續改善視障朋友的職場設備與安全動線，打造更完善的支持系統。他強調，市府會全力協助每一位視障朋友安心工作、穩定就業。

為慶祝開幕，「珍愛按摩服務坊」將於11月20、21日兩天推出回饋活動，臺北市65歲以上長者或持身心障礙證明者可享15分鐘免費按摩體驗；11月18日至12月19日到店消費，也可獲得來店禮與滿額贈等優惠。

蔣萬安表示，未來市府將持續優化按摩服務坊的環境，也會把這份友善精神擴散到全市各場館。他並感謝設計團隊的用心規劃，使空間不僅提升民眾的服務感受，也充分顧及視障服務人員的需求，希望共同打造一座真正友善、適居的臺北。

