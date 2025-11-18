快訊

新北市瑞雙公路30噸落石阻斷交通 雙溪區公所：今晚搶通

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北市連接雙溪、瑞芳區的102線公路，今早邊坡發生落石，阻斷雙向交通。雙溪區長劉盈良說，已聯繫商前往清除，預計今晚搶通。圖／雙溪區公所提供
新北市連接雙溪、瑞芳區的102線公路，今早邊坡發生落石，阻斷雙向交通。雙溪區長劉盈良說，已聯繫商前往清除，落石共2、30公噸，預計今晚搶通。

劉盈良說，今天上午7時30分接獲瑞芳警分局通報，102線道指標22.5公里路段，有石塊從邊坡崩落路面。區公所人員前往查看，現場有7巨石，加上較小的石塊，估計落石共2、30公噸。

雙溪區公所聯繫廠商，調派人力和機具在今天上午10時許抵達現場，共動用3台怪手、4輛卡車作業，逐步將巨石打碎再清運，預估今晚可搶通，恢復雙向行車。

落石阻斷瑞雙公路交通，瑞芳警分局分別在102線指標27K（雙溪端）及15.8K（瑞芳端）處設立管制點，管制人車進入，並通報交控中心及警廣電台，提醒用路人配合員警管制，小心駕駛。

劉盈良說，瑞雙公路封閉期間，要往來瑞芳、雙溪的民眾，可以改走北37線侯牡公路，或搭乘火車往返。

