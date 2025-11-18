聽新聞
0:00 / 0:00
新北要蓋大巨蛋 蘇巧慧：有能力養蛋比興建更重要
立委蘇巧慧將代表民進黨角逐新北市長，今接受周玉蔻廣播專訪時透露，她也贊成新北蓋大巨蛋，但新北應該要有大、中小型的各類展覽場館，從小型的live house 到幾萬人的場館都應要有，且展演場地不是只要有地，還更要有能力去維護。
蘇巧慧說，一個大巨蛋要設立除了考慮交通地點，更要思考平常要有養護能力，蓋只是一項工程，未來如何養更重要，每天可能就是幾百萬的費用。至於目前新北考慮的淡水與樹林選址，蘇說她是樹林區立委若要來樹林當然很好，但周邊交通是否能順暢足以支持也需討論，她要競選市長就不能只說大巨蛋到樹林，也要看淡水區是否優於樹林。
蘇巧慧也指，大巨蛋確實能帶來演唱會的觀光效益，她走遍新北各地區，如過去貢寮海洋音樂祭是戶外演唱會的開始，未來是否能規劃在冬天的貢寮有無機會發展觀光，漁港旁的空地若能搭起舞台生火也會有另一種風味，另金瓜石的天然景致邀請優人神鼓演出，新北有很多天然戶外場地，都能發展成觀光資源，且除了觀光更要有說故事的能力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言