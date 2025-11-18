新北要蓋大巨蛋 蘇巧慧：有能力養蛋比興建更重要

立委蘇巧慧將代表民進黨角逐新北市長，今接受周玉蔻廣播專訪時透露，她也贊成新北蓋大巨蛋，但新北應該要有大、中小型的各類展覽場館，從小型的live house 到幾萬人的場館都應要有，且展演場地不是只要有地，還更要有能力去維護。

蘇巧慧說，一個大巨蛋要設立除了考慮交通地點，更要思考平常要有養護能力，蓋只是一項工程，未來如何養更重要，每天可能就是幾百萬的費用。至於目前新北考慮的淡水與樹林選址，蘇說她是樹林區立委若要來樹林當然很好，但周邊交通是否能順暢足以支持也需討論，她要競選市長就不能只說大巨蛋到樹林，也要看淡水區是否優於樹林。

蘇巧慧也指，大巨蛋確實能帶來演唱會的觀光效益，她走遍新北各地區，如過去貢寮海洋音樂祭是戶外演唱會的開始，未來是否能規劃在冬天的貢寮有無機會發展觀光，漁港旁的空地若能搭起舞台生火也會有另一種風味，另金瓜石的天然景致邀請優人神鼓演出，新北有很多天然戶外場地，都能發展成觀光資源，且除了觀光更要有說故事的能力。