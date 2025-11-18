快訊

新北要蓋大巨蛋 蘇巧慧：有能力養蛋比興建更重要

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
立委蘇巧慧將代表民進黨角逐新北市長，今接受周玉蔻廣播專訪。圖／翻攝畫面
立委蘇巧慧將代表民進黨角逐新北市長，今接受周玉蔻廣播專訪。圖／翻攝畫面

立委蘇巧慧將代表民進黨角逐新北市長，今接受周玉蔻廣播專訪時透露，她也贊成新北蓋大巨蛋，但新北應該要有大、中小型的各類展覽場館，從小型的live house 到幾萬人的場館都應要有，且展演場地不是只要有地，還更要有能力去維護。

蘇巧慧說，一個大巨蛋要設立除了考慮交通地點，更要思考平常要有養護能力，蓋只是一項工程，未來如何養更重要，每天可能就是幾百萬的費用。至於目前新北考慮的淡水與樹林選址，蘇說她是樹林區立委若要來樹林當然很好，但周邊交通是否能順暢足以支持也需討論，她要競選市長就不能只說大巨蛋到樹林，也要看淡水區是否優於樹林。

蘇巧慧也指，大巨蛋確實能帶來演唱會的觀光效益，她走遍新北各地區，如過去貢寮海洋音樂祭是戶外演唱會的開始，未來是否能規劃在冬天的貢寮有無機會發展觀光，漁港旁的空地若能搭起舞台生火也會有另一種風味，另金瓜石的天然景致邀請優人神鼓演出，新北有很多天然戶外場地，都能發展成觀光資源，且除了觀光更要有說故事的能力。

相關新聞

新北市瑞雙公路30噸落石阻斷交通 雙溪區公所：今晚搶通

新北市連接雙溪、瑞芳區的102線公路，今早邊坡發生落石，阻斷雙向交通。雙溪區長劉盈良說，已聯繫商前往清除，落石共2、30...

汐科站周邊停車變難 汐東、基隆捷運通車後恐更擠 市府：盤點可行空間

汐科火車站未來將有台鐵、汐東捷運、基隆捷運三線交錯，成為汐止重要交通樞紐，當前機車停車空間已不足，有些車一放多日不移動。...

下雨不再淹 新北最大鳳鳴滯洪池明年2月完工

鶯歌鳳鳴地區逢雨幾乎必淹，新北市府展開「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」，預計明年2月完工。新北市長侯友宜今天視察工程指...

75元在便利商店吃得飽嗎？ 中市安心餐券挨批金額太低 市府允檢討

台中市推動安心午餐券，弱勢孩童假日可以到超商購買午餐，以65元餐券兌換74元到75元的商品。議員指出，近年物價上漲，超商...

景美溪驚見不明汙水 北市環保局曝捷運南環段工程惹禍

北市文山區道南橋旁的排水口昨日被發現排出不明汙水，持續流入景美溪，引發在地居民疑慮。台北市環保局今指出，經查是捷運環狀線...

南港昨大塞車車主卡停車場2小時 蔣萬安曝原因：立即精進改善

台北市南港往汐止一帶昨晚出現大塞車狀況，甚至有民眾在停車場卡2小時，市長蔣萬安今表示，因天氣、廠商撤展、事故等狀況，造成...

