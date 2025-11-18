快訊

民團轟蔣萬安預算短編450億 她呼籲蔣萬安先做這4件事

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台灣基進秘書長、北市黨部主委吳欣岱。圖／引用自吳欣岱臉書
台灣基進秘書長、北市黨部主委吳欣岱。圖／引用自吳欣岱臉書

新財劃法，中央明年將撥給北市統籌款從今年預算數697.8億元，增至財政部公告的1149.2億，增加450億，民團日前質疑北市府明年預算編699.7億，短編450億元，市府則稱後續會以追加預算追補。台灣基進秘書長吳欣岱說，「不是不覺得450億很多，而是貧窮限制了想像力。」

將參選2026港湖議員的吳欣岱今天在臉書說，這麼大一筆錢沒編進預算，也不用好好說明。台北真的富到這種程度嗎？「我們需要重新回到生活現場，看看那筆錢原本可以怎麼改善我們的日常。」

吳說，先從教育講起，照顧孩子是蔣萬安市長選舉時最大承諾。之前她分享過，台北很多小學會聘清潔人員打掃公共空間，但這些費用多半靠家長會募款或直接均攤。全台北國小清潔的總預算一年不到一億。不到一億就能讓孩子每天上學的空間更安全、更乾淨。

再談教師人力荒。吳提到，這是她一直很關心的議題，她曾請教全國代理暨代課教師工會理事長黃湘仙，雙北教師荒比其他縣市更嚴重，這和2023年釋憲後的薪資制度變動有關。如果真的重視老師，把每位國小老師每月加薪1萬，讓在生活成本更高的台北留住優秀教師，全台北一年大概也才12億。

另外，吳也提到特教師資。當過家長的都知道，特教生不斷增加（而且還有不少是低估、未通報的人數），但特教老師數跟不上、特教助理員待遇也長期偏低。如果台北願意增加2成特教老師，大概只需要1.7億，卻可換來讓更多需要支持的孩子，真正被看見、被幫助。還有如北市聯血汗醫療這件事已經拖了好多年，如果有450億，是否願意把這些錢用來讓醫護待遇更好？

「450億，是一個可以重新定義台北市生活品質的機會」、「真正能改善我們生活的東西，其實花不了多少錢。」吳欣岱說，比起蔣萬安沒編進預算、450億這麼巨大金額，用來做上述的改善全部加起來預算，也都只是小巫見大巫。

教師荒 北市府 吳欣岱
×

