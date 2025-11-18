快訊

台鐵小站需求暴增跟不上時代 專家點出問題：缺乏「生活導向」站體規畫

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市汐止區汐科火車站附近當前機車停車位已不足，未來汐東、基隆捷運設站，轉乘族的機車停車需求會更大。記者邱瑞杰／攝影
台北市立大學前瞻運輸研究中心主任張學孔指出，五堵、浮洲等小站啟用後，量能吃緊，原因源自早期台鐵捷運化推動時，設站思維過度工程導向。當時強調趕工與節省成本，未從生活圈角度檢視站體在地方發展中的定位，也未評估未來可能衍生的居住、商業與通勤需求，「很多站一開始就被當成『簡易站』處理，但周邊都市發展速度、人口成長已經不是那個年代的想像。」

張學孔說，包括月台容量不足、候車人潮滯留、外部轉乘空間不夠等問題，都反映原始規畫未能跟上都市變化。他指出，小站後期爆量並非偶然，而是台灣普遍缺乏「生活導向」的站體規畫，一旦大量通勤需求湧入，站體容量馬上被放大檢驗。「捷運站、台鐵站周邊，本來就會因為交通便利帶動生活圈發展，規畫時卻沒有把車站視為生活、觀光、休閒的核心，這是長年結構性問題。」

面對已經成形的小站瓶頸，他提出3個方向做改善，其一是調整營運策略，例如增加班次、強化通勤列車停靠安排，縮短候車時間來分散月台人潮；其二是由地方政府重新盤點車站周邊都市計畫，檢討道路寬度、轉乘空間、人行動線等設計；其三是檢視站體本身的實質容量，必要時進行月台拓寬、出口增設等工程。他觀察，許多國家通勤站不見得很大，但靠高頻率班次就能有效消化旅客量。台鐵在都會區載客量持續上升，站體改善勢在必行。

張學孔強調，台灣必須真正落實 TOD（Transit-Oriented Development，運輸導向發展）概念，跳脫「只把車站當工程」的思維，讓交通建設與都市發展同步規畫，「不然小站永遠會在成為熱門生活圈後才發現不夠用，永遠落後需求。」

台北市交通安全促進會理事長陳學台表示，小站規模不足面臨需求暴增，與早期規畫時的都市發展預估與地方協調程度密切相關。他指出，台鐵車站的設計通常需要搭配地方都市計畫思考周邊土地使用、未來發展密度與人口成長，若規畫未充分掌握地方發展方向，或中央與地方資訊不一致，就容易出現車站蓋好後，旅運需求遠超預期的情況。

陳學台說，小站後來出現月台擁擠、候車空間不足、轉乘動線不順等問題，改善方式仍需依現地條件而定，有空間就做硬體改善，例如拓寬月台、增設出口；若場地受限，也只能從軟體下手，包括調整班次、分散旅客進站時間。他強調，每個車站周邊條件差異大，改善方案不能一體適用，仍需回到實地檢討。

他也指出，過去台鐵站體屬於「內部空間」，規畫階段多由台鐵主導，與地方政府的協調有限，但車站與外部環境的介面，例如人行道、轉乘動線，這些需要地方一起參與。他認為，如果未來仍有設置小站的需求，台鐵應該比以往更早啟動與地方的溝通機制，從設計階段就盤點未來成長可能性，才能避免小站在通勤量提升後迅速超載。

