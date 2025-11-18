汐科站周邊停車變難 汐東、基隆捷運通車後恐更擠 市府：盤點可行空間
汐科火車站未來將有台鐵、汐東捷運、基隆捷運三線交錯，成為汐止重要交通樞紐，當前機車停車空間已不足，有些車一放多日不移動。另有機車族反映，汐科站機車停車位設在馬路旁險象環生，設計不良，深怕牽車時騎車的人碰撞。地方要求市府盤點汐科周遭空間，增設車位與轉運設施具體方案，紓解停車需求。交通局允諾滾動檢討，盤點是否有合適的學校、公園或公有設施用來設置停車場。
議員張錦豪表示，汐科火車站址未來將是台鐵、汐東捷運、基隆捷運三線交錯，成為汐止重要交通樞紐。目前機車停車空間已嚴重不足，市府針對汐科站未來轉乘需求，規畫機車位增設196格、自行車位57格，數量仍明顯不敷使用者需求。
張錦豪說，他在總質詢時已要求市長侯友宜盤點汐科站周遭空間，規畫應增設停車位及汐止轉運站，因應3線交會帶來的大量人流與通勤族停車需求。市府指會與遠雄UTOWN討論行車規畫與車位釋放配套方案，他將持續追蹤進度，爭取更多停車空間。
新北市捷運局回應，捷運汐東線汐科站在綜合規畫階段，依據運量預估轉乘設施需求，提出的公車、機車、自行車及公共自行車停車格位，在後續基本設計作業時會依數量完成設計，布設在車站兩側出入口周邊及與台鐵汐科站間適當區域。
捷運局說，除了提供便捷轉乘設施，捷運通車前也會與交通局辦理汐科站周邊，交通整合作業，透過優化人行環境、調整增闢接駁公車路線，鼓勵周邊居民透過大眾運輸往來捷運站，減少車站周邊轉乘停車位的供給壓力。
交通局指出，希望所有公共設施創造的停車需求盡量能夠內化，不管蓋捷運、公園、商場或者住宅，都希望提供一定空間供停車，如果還是無法滿足，再看看車站周邊有沒有國有財產署土地，中央地方合作闢建停車場，或盤點附近學校、公園，有沒有開闢地下停車場可能性。
交通局說，火車站、捷運站都有滿大轉乘需求，光是利用路邊畫設停車格一定不夠用，會再考量周邊是不是有合適的空間，用來闢建立體停場場，或改建既有的公有設施，增加停車空間。例如在永平國小興建地下停車場，就是為了因應萬大線未來通車的停車需求。
