北市公車摔傷年逾200件 急煞、提早開動投訴多

北市公車摔傷年逾200件，且公車猛起急煞、乘客未上下車即開動通報年逾400件。議員質疑，乘客摔傷、急煞等事故，除可能與駕駛有關，也不排除是制度造成，呼籲交通局檢討載客獎金制；交通局允諾將事故，受傷列防制重點，並納評鑑增加比重。

據統計，北市公車乘客摔傷，2023至2025第三季分別有243、200、164件；公車急煞、未上下車就開動為467、406、302件。另公車事故2021至2024年為232、242、344件及340件；若以受傷人數計是134、104、102及228人。

議員林亮君質疑，公車急煞等問題，非僅駕駛問題，有時也可能是制度所逼，她舉「載客獎金制」為例，業者給駕駛載一定人次就有獎金，恐導致駕駛為載更多人搶快，載客獎金制等同變相鼓勵猛起急煞，應鼓勵業者發平穩駕駛獎金。

議員鍾佩玲認為，公車事故及受傷數增加，代表預防事故政策無對症下藥。從今年第一期評鑑報告看，行人安全、重大違規、違反道交條例等5項比重僅32％，其餘68％比重都是場站、硬體、服務，應將事故受傷防制納評鑑或增加比重。

議員王欣儀也接獲陳情，北市公車近2年多「未依規定服務特殊需求旅客」案有276件，投訴以輪椅乘客7成最高，質疑公運處雖有稽查，但應以特殊需求旅客實際體驗為導向稽查。

交通局長謝銘鴻說，會與業者討論是否取消載客獎金，並尊重業者的經營管理。至於事故受傷數增，也會將事故受傷列防制重點，並增加評鑑比重。

至於駕駛未落實輪椅族等搭公車SOP，公運處長李昆振表示，已要求業者加強教育訓練，公車也成立「公車學院」強化訓練內容。