公地活化指標 中和社宅德穗安居動土

新北社宅量體在全台名列前茅，中央興辦逾1萬3千戶、地方興辦超過8千戶，總量破2萬2千戶。國家住都中心主導的中和區「德穗安居」社宅昨動土，拚2029年完工，副總統蕭美琴說，動工象徵中央、地方攜手推動居住正義，鼓勵年輕家庭安心生養。另，立院內政委員會昨視察土城區「頂福安居」社宅與周邊道路改善工程，頂福安居A、B基地進度都破50%，A、B基地共1294戶，力拚2027年7月完工。

「德穗安居」社宅與板橋監理站新建工程動土，國家住都中心董事長花敬群說，該案是中央推動公地活化與複合開發的旗艦指標，工程經費逾30億元。

花敬群形容，德穗安居工程是場都市乾坤大挪移，基地原是公路總局公路人員訓練所及監理站土地，住都中心從規畫初期與交通部、國產署及新北市府密集協商，逐步釋放訓練場腹地，再安排監理站暫置、未來回遷至新大樓，才使全案順利啟動，是全國首次以三個基地串聯、搬移、重組的方式推動社宅開發。

該社宅基地位於德光與莒光路口，鄰近板橋車站、新板特區與環球購物中心，具備完整生活機能與交通優勢，預計興建1幢2棟地上14層、地下3層共339戶，內部設置大型日照中心，提供長者照護服務，與周邊綠地及開放空間銜接，形成全齡友善的生活環境，與板橋監理站新址同步興建。

國家住都中心陸續在中和區推動5處共1582戶社宅，環狀線景平站旁「保二安居」為全國首案警消專案社宅，已在9月完成招租申請。

蕭美琴說，中永和人口密度高，青年及家庭的居住需求迫切，社宅能協助年輕人安心立足，為社區帶來新活力，監理站更新後能提供更完善公共服務，是地方、青年與政府三方共贏。