快訊

苗栗竹南5分鐘連2震 先地鳴再上下搖晃 民眾超有感

聽新聞
0:00 / 0:00

公地活化指標 中和社宅德穗安居動土

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
立法院內政委員會昨到新北土城視察「頂福安居」社宅進度。圖／立委吳琪銘辦公室提供
立法院內政委員會昨到新北土城視察「頂福安居」社宅進度。圖／立委吳琪銘辦公室提供

新北社宅量體在全台名列前茅，中央興辦逾1萬3千戶、地方興辦超過8千戶，總量破2萬2千戶。國家住都中心主導的中和區「德穗安居」社宅昨動土，拚2029年完工，副總統蕭美琴說，動工象徵中央、地方攜手推動居住正義，鼓勵年輕家庭安心生養。另，立院內政委員會昨視察土城區「頂福安居」社宅與周邊道路改善工程，頂福安居A、B基地進度都破50%，A、B基地共1294戶，力拚2027年7月完工。

「德穗安居」社宅與板橋監理站新建工程動土，國家住都中心董事長花敬群說，該案是中央推動公地活化與複合開發的旗艦指標，工程經費逾30億元。

花敬群形容，德穗安居工程是場都市乾坤大挪移，基地原是公路總局公路人員訓練所及監理站土地，住都中心從規畫初期與交通部、國產署及新北市府密集協商，逐步釋放訓練場腹地，再安排監理站暫置、未來回遷至新大樓，才使全案順利啟動，是全國首次以三個基地串聯、搬移、重組的方式推動社宅開發。

該社宅基地位於德光與莒光路口，鄰近板橋車站、新板特區與環球購物中心，具備完整生活機能與交通優勢，預計興建1幢2棟地上14層、地下3層共339戶，內部設置大型日照中心，提供長者照護服務，與周邊綠地及開放空間銜接，形成全齡友善的生活環境，與板橋監理站新址同步興建。

國家住都中心陸續在中和區推動5處共1582戶社宅，環狀線景平站旁「保二安居」為全國首案警消專案社宅，已在9月完成招租申請。

蕭美琴說，中永和人口密度高，青年及家庭的居住需求迫切，社宅能協助年輕人安心立足，為社區帶來新活力，監理站更新後能提供更完善公共服務，是地方、青年與政府三方共贏。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中和社宅德穗安居今動工...蕭美琴出席 339戶預計2029年完工

影／感謝醫界對女性乳癌重建手術的付出 蕭美琴比出愛心手勢

影／轉發80億換蕭美琴IPAC演講遭關切 PO文者一入境被警方約談

蕭美琴歐洲演講被傳「捐贈80億元交換」 2造謠者到案送辦

相關新聞

被卡2小時！汐止南港今晚大塞車原因曝光 晚間8時已紓解

今晚變天台北下雨，汐止南港一帶也大塞車。許多民眾被塞在南港環東大道、經貿二路、南港展覽館周邊，甚至還傳出有民眾停在停車場...

新北社宅不足 婚育宅中籤率偏低

新北市針對結婚、生育家庭推出社宅「加籤」制度，以提高入住機會，民眾反映，市府未比照中央切出20%婚育宅戶數，中籤率還是偏...

公地活化指標 中和社宅德穗安居動土

新北社宅量體在全台名列前茅，中央興辦逾1萬3千戶、地方興辦超過8千戶，總量破2萬2千戶。國家住都中心主導的中和區「德穗安...

北市公車摔傷年逾200件 急煞、提早開動投訴多

北市公車摔傷年逾200件，且公車猛起急煞、乘客未上下車即開動通報年逾400件。議員質疑，乘客摔傷、急煞等事故，除可能與駕...

注意！基隆、雙溪、貢寮和瑞芳 18日上午9時起大範圍停水23小時

自來水公司第1區管理處辦理貢雙所年度高低壓檢測，以及900mm超音波式水量計汰換，18日上午9時起將停水23小時。停水區...

通報收詐騙電郵...游淑慧嘆結果：數發部網頁就挺像詐騙

詐騙猖獗，國民黨議員游淑慧自曝收到監理所「以假亂真」詐騙郵件，直呼要不是沒車否則上當。不過更扯的是，游淑慧利用「數發部網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。