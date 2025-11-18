新北社宅不足 婚育宅中籤率偏低

新北市針對結婚、生育家庭推出社宅「加籤」制度，以提高入住機會，民眾反映，市府未比照中央切出20%婚育宅戶數，中籤率還是偏低，難真正紓解青年成家壓力。市府說，量體不足，短期仍以加籤較務實，制度會滾動調整。專家建議，中央要整合地方意見，制定一致規範，讓婚育宅真正落地。

新北加籤方式為，針對在申請日前2年內新婚，或育有0至6歲學齡前子女的家庭，符合申請資格者，每育有1名子女，可在抽籤時多獲得1支籤，最多加到3支籤。

有市民反映，想抽板橋府中青年社宅跟中樂透一樣難，戶數僅78戶，是全市最早期社宅，中籤率2%至3%，即便加3支籤，中籤率還是不到10%，且須與中低收入戶、身心障礙者等弱勢族群共同抽籤，「實質助益不大，也可能造成不同族群間心理不平衡。」

議員山田摩衣指出，新北雖以1名子女加1支籤方式鼓勵婚育，實際並未增加青年家庭可入住比率，反觀中央政策明確要求社宅至少切出20%作為婚育宅，新北是「換方式、不增名額」，新北若要比照中央作法，至少要提供1368戶婚育宅。

她也提到，近日有民眾向服務處抱怨，並非實際加籤落空，而是對政策「只看得到名字、看不到效果」的不滿，社宅量體不足是根本問題，「缺的不是更多籤，而是更多房子。」

新北住宅發展科長江怡瑩表示，市府選擇全面加籤而非「切出20%」是考量生活圈因素，青年多半已在社區扎根，若只標定特定館舍為婚育宅，等於限制青年要跨區遷移，不一定符合需求。中央雖提出20%婚育宅方向，但大量量體要待2026、2027年後才陸續完工，「短期內可用的戶數少，比照中央作法反而讓青年更抽不到。」新北近期釋出的社宅中籤率在15至20%，量體擴增後，中籤率會逐步改善。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱說，中央提出「婚育宅20%」是政策宣示，若要成為地方政府的義務，須修「住宅法」，否則中央口頭說，卻無法要求各縣市跟著做。若中央想推婚育宅，仍有多項細節需釐清，包括婚育宅如何分配？是否跨區競抽？子女年齡是否納入優先條件？20%戶數如何計算，要制定規範，才能讓婚育宅真正落地。