北市耕耘文學戲劇音樂 實踐新世代台北精神

台北市文化局今天表示，3年來終於確立台北文學館將開館、設立「寫台北」年度書獎、辦理首屆台北戲劇獎及專屬台北的音樂節「潮台北」等，持續探索、實踐新世代的台北精神。

台北市文化局發布新聞稿，回憶3年來的文化政策推展，局長蔡詩萍說，台北是一座多樣的城市，近年來持續思考並實踐屬於21世紀新世代的台北精神。

文化局細數一路走來如何探索當代台北的樣貌與精神核心，首先是讓歷經2任市長推動的台北文學館有了具體進展。台北文學館於民國113年由市長蔣萬安正式宣告籌備處設立於嘉禾新村、基地落腳於公館大樓，預計116年底開館營運，將作為北市文學推廣、跨界合作、國際鏈結的重要基地。

其次是設立「寫台北」年度書獎，鼓勵經由出版品書寫台北，作品徵件不限文類。另一項重點計畫「文化小旅行」已累計100處文化點，今年底將出版「藏身臺北：找一處懂你的城市角落」專書，將於明年2月台北國際書展亮相，並結合「寫台北」頒獎典禮及新書發表會，呈現台北城市文化的生活風貌。

再者是以表演藝術呈現台北活力，文化局提到，今年首度舉辦台北戲劇獎，為戲劇類表演藝術界建立專門獎項，除吸引社群、媒體關注，入圍及得獎團隊與個人也將獲獎成績作為其行銷作品的亮點，激活表演藝術。

接著是透過音樂，推動台北成為亞太地區流行音樂與創意內容產業的交流樞紐。文化局表示，繼去年試辦、今年正式舉辦首屆「潮台北TRENDY TAIPEI」音樂節，活動涵蓋14項主題，結合藝術、視覺、科技與時尚等議題，2週吸引超過13萬人次參與，並與北流中心攜手打造台北音樂博覽會，集結10國130名產業菁英，展開500場次媒合會。

文化局指出，同時持續優化台北文化獎，提升每名得主獎金達新台幣100萬元，為全台縣市文化獎最高金額，藉此肯定得獎者對文化的貢獻。

文化局表示，文化建設也齊步往前，北美館二館擴建工程已完成雛形，台北市立圖書館新總館與台北音樂廳新建工程標案順利決標，辦理此工程的台北市水利處預計119年底完工。