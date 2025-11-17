快訊

苗栗竹南5分鐘連2震 先地鳴再上下搖晃 民眾超有感

注意！基隆、雙溪、貢寮和瑞芳 18日上午9時起大範圍停水23小時

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
停水示意圖。圖／AI生成
停水示意圖。圖／AI生成

自來水公司第1區管理處辦理貢雙所年度高低壓檢測，以及900mm超音波式水量計汰換，18日上午9時起將停水23小時。停水區域包括基隆市中正區有25個里，信義區有10里停水或降壓供水。新北市瑞芳區有7里停水，貢寮區及雙溪區都是全區停水。

台水第1區管理處表示，18日上午9時起停水範圍，包括基隆市中正區的中正、中濱、中砂、中船、信義、入船、八斗、和憲、平寮、建國、德義、新富、新豐、正濱、正砂、正義、正船、海濱、真砂、砂子、砂灣、碧砂、社寮、義重和長潭里。

基隆市信義區停水或降壓供水區域為仁壽、仁義、孝岡、孝德、孝忠、孝深、孝賢、東安、東明和義昭里。

新北市瑞芳區的鼻頭、濂新、濂洞、南雅、海濱、瑞濱和深澳里，還有貢寮區及雙溪區全區也停水。

第一區管理處提醒用戶提早儲水備用，工程提前完成將提前供水，復水後因偏遠或偏高地區恢復時間較慢，可能延誤供水時間。停水、降壓期間請關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災，或產生負壓導致管網吸入汙水，危害用水安全。

第一區管理處說，停水期間會設加水站，地點如下：

貢寮區貢寮淨水場（下雙溪 街20號）、龍洞龍興廟（龍洞街41號）

瑞芳區瑞濱里活動中心（建基一路4-2號）、深澳里活動中心（深澳路67-1號）

基隆市孝德里民會堂（東峰街154號）、孝忠里民會堂（深溪路8 號）

基隆市觀海街、山海關社區及深溪路36巷102弄部分樓棟，需水車機動支援送水，將另外安排水車前往支援。

水公司說，停水期間如因重大事故需緊急用水，可洽各地服務專線，分別為基隆服務所(02)2425-2103、2423-4195。瑞芳營運所(02)2497鄉2006 、2497鄉2411。貢寮雙溪營運所(02)2494-1820、2494-1800，或是1910台水24小時客服專線。

自來水公司第1區管理處辦理貢雙所年度高低壓檢測，以及900mm超音波式水量計汰換，18日上午9時起將停水23小時。圖／取自水公司管理處網站
自來水公司第1區管理處辦理貢雙所年度高低壓檢測，以及900mm超音波式水量計汰換，18日上午9時起將停水23小時。圖／取自水公司管理處網站

停水 基隆 貢寮 瑞芳 雙溪區 水公司
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

瑞芳1閒置轉運站空地發生火燒車 男子逃出車外燙傷送醫

高雄這區民眾快儲水！水公司汰換管線 明起連2天停水8小時

基隆中正、信義區18日2萬5戶停水 瑞芳、貢寮、雙溪停6千戶

台電設備故障原水不足惹禍 南投6鄉鎮今天大停水15小時

相關新聞

被卡2小時！汐止南港今晚大塞車原因曝光 晚間8時已紓解

今晚變天台北下雨，汐止南港一帶也大塞車。許多民眾被塞在南港環東大道、經貿二路、南港展覽館周邊，甚至還傳出有民眾停在停車場...

新北社宅不足 婚育宅中籤率偏低

新北市針對結婚、生育家庭推出社宅「加籤」制度，以提高入住機會，民眾反映，市府未比照中央切出20%婚育宅戶數，中籤率還是偏...

公地活化指標 中和社宅德穗安居動土

新北社宅量體在全台名列前茅，中央興辦逾1萬3千戶、地方興辦超過8千戶，總量破2萬2千戶。國家住都中心主導的中和區「德穗安...

北市公車摔傷年逾200件 急煞、提早開動投訴多

北市公車摔傷年逾200件，且公車猛起急煞、乘客未上下車即開動通報年逾400件。議員質疑，乘客摔傷、急煞等事故，除可能與駕...

注意！基隆、雙溪、貢寮和瑞芳 18日上午9時起大範圍停水23小時

自來水公司第1區管理處辦理貢雙所年度高低壓檢測，以及900mm超音波式水量計汰換，18日上午9時起將停水23小時。停水區...

通報收詐騙電郵...游淑慧嘆結果：數發部網頁就挺像詐騙

詐騙猖獗，國民黨議員游淑慧自曝收到監理所「以假亂真」詐騙郵件，直呼要不是沒車否則上當。不過更扯的是，游淑慧利用「數發部網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。