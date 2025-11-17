注意！基隆、雙溪、貢寮和瑞芳 18日上午9時起大範圍停水23小時
自來水公司第1區管理處辦理貢雙所年度高低壓檢測，以及900mm超音波式水量計汰換，18日上午9時起將停水23小時。停水區域包括基隆市中正區有25個里，信義區有10里停水或降壓供水。新北市瑞芳區有7里停水，貢寮區及雙溪區都是全區停水。
台水第1區管理處表示，18日上午9時起停水範圍，包括基隆市中正區的中正、中濱、中砂、中船、信義、入船、八斗、和憲、平寮、建國、德義、新富、新豐、正濱、正砂、正義、正船、海濱、真砂、砂子、砂灣、碧砂、社寮、義重和長潭里。
基隆市信義區停水或降壓供水區域為仁壽、仁義、孝岡、孝德、孝忠、孝深、孝賢、東安、東明和義昭里。
新北市瑞芳區的鼻頭、濂新、濂洞、南雅、海濱、瑞濱和深澳里，還有貢寮區及雙溪區全區也停水。
第一區管理處提醒用戶提早儲水備用，工程提前完成將提前供水，復水後因偏遠或偏高地區恢復時間較慢，可能延誤供水時間。停水、降壓期間請關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災，或產生負壓導致管網吸入汙水，危害用水安全。
第一區管理處說，停水期間會設加水站，地點如下：
貢寮區貢寮淨水場（下雙溪 街20號）、龍洞龍興廟（龍洞街41號）
瑞芳區瑞濱里活動中心（建基一路4-2號）、深澳里活動中心（深澳路67-1號）
基隆市孝德里民會堂（東峰街154號）、孝忠里民會堂（深溪路8 號）
基隆市觀海街、山海關社區及深溪路36巷102弄部分樓棟，需水車機動支援送水，將另外安排水車前往支援。
水公司說，停水期間如因重大事故需緊急用水，可洽各地服務專線，分別為基隆服務所(02)2425-2103、2423-4195。瑞芳營運所(02)2497鄉2006 、2497鄉2411。貢寮雙溪營運所(02)2494-1820、2494-1800，或是1910台水24小時客服專線。
