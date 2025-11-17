快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
游淑慧利用「數發部網路詐騙通報查詢網」通報有詐騙，通報後從昨天到今天，「還在核實中」。引用自游淑慧臉書
詐騙猖獗，國民黨議員游淑慧自曝收到監理所「以假亂真」詐騙郵件，直呼要不是沒車否則上當。不過更扯的是，游淑慧利用「數發部網路詐騙通報查詢網」通報有詐騙，通報後從昨天到今天，「還在核實中」。

游淑慧也透露，她使用數發部的詐騙通報查詢網後發現，數發部的這一個網頁，其實做得非常陽春，「自己就挺像詐騙網頁」，不僅點進去居然都沒有任何官方介紹，每一篇發布的警訊，都只有個位數或兩位數點閱。

游也問，政府花多少錢建置？花多少錢經營？數發部的經費不是很多，大嘆「政府部門二二六六打詐，詐騙集團風風火火行騙。」

繼日前收到詐騙電郵差點被騙後，游淑慧再度在臉書貼文問，政府部門自己官網都被冒用，民眾通報後，應該立即就可以確認網站的真假，但結果是，她昨天利用數發部網路詐騙通報查詢網去通報，從昨天到今天還在核實中。

「正在核實？還在核實？」游淑慧問，交通部監理服務網的網頁被偽造盜用，其實5分鐘可以確定的事實，怎麼昨天到今天都還在核實中？游說，她也懷疑有多少人知道有這一個通報網站，這還是提供大家數發部的管道，如遇到可疑網頁，可以去這一個網站查詢或通報「數發部網路詐騙通報查詢網https://fraudbuster.digiat.org.tw/accessibility/index」。

公車不友善…身心障礙者遭司機喝斥、硬推輪椅 議員曝占申訴比率近7成

身心障礙者權益漸被重視，不過卻有身障民眾搭乘公車遭司機不友善對待。議員接獲陳情，一名民眾搭乘公車遭司機大聲喝斥、甚至硬推...

三芝樂全街改善卡關 議員批中央刪預算：地方建設怎推

新北市三芝區公所去年底提報「永續提升人行安全計畫」，希望改善樂全街因樹穴、路肩高低差與照明不足所造成的通行危險，但因補助...

通報收詐騙電郵...游淑慧嘆結果：數發部網頁就挺像詐騙

詐騙猖獗，國民黨議員游淑慧自曝收到監理所「以假亂真」詐騙郵件，直呼要不是沒車否則上當。不過更扯的是，游淑慧利用「數發部網...

轉角看見幸福 新北淡水區里長將舊牆面彩繪風格美化

牆面上鮮豔的色彩加上美麗的圖案，就像是童話故事當中的繪本一樣美麗，新北市淡水區在學府路51巷內，原本是一條無尾巷，而且過去會被丟棄家俱垃圾形成髒亂點，因此，幸福里長李佳倩透過清潔隊的幫助，將巷弄底，原本老舊斑駁的牆面進行彩繪美化，變身成為社區的亮點。

新北平溪區薯榔里排水溝改善工程啟動 提升防洪與公共安全

為強化地方防災能力並改善社區環境，平溪區薯榔里雙菁路88號周邊老舊損壞的排水溝進行全面改善工程。工程包含新設長度 102 公尺的排水溝、增設2處集水井，並配置鍍鋅格柵板，可大幅提升排水效率與周邊環境品質。

新北萬里藥師超暖心 每周一天送藥到北基社區

人間處處有溫情，在萬里區，有一位焦藥師，為了服務行動不便的長輩與居民，每週四都會到北基社區為長輩或是有需要定期領處方藥的民眾服務，將所需要的藥品帶到社區據點，為民眾插卡服務並且給藥，每週四都會到訪的焦藥師也成為北基居民的好朋友，互相關心，若是碰上身體上的病痛也可以諮詢，焦醫師都會給予耐心的回饋與建議。

