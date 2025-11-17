通報收詐騙電郵...游淑慧嘆結果：數發部網頁就挺像詐騙

詐騙猖獗，國民黨議員游淑慧自曝收到監理所「以假亂真」詐騙郵件，直呼要不是沒車否則上當。不過更扯的是，游淑慧利用「數發部網路詐騙通報查詢網」通報有詐騙，通報後從昨天到今天，「還在核實中」。

游淑慧也透露，她使用數發部的詐騙通報查詢網後發現，數發部的這一個網頁，其實做得非常陽春，「自己就挺像詐騙網頁」，不僅點進去居然都沒有任何官方介紹，每一篇發布的警訊，都只有個位數或兩位數點閱。

游也問，政府花多少錢建置？花多少錢經營？數發部的經費不是很多，大嘆「政府部門二二六六打詐，詐騙集團風風火火行騙。」

繼日前收到詐騙電郵差點被騙後，游淑慧再度在臉書貼文問，政府部門自己官網都被冒用，民眾通報後，應該立即就可以確認網站的真假，但結果是，她昨天利用數發部網路詐騙通報查詢網去通報，從昨天到今天還在核實中。