公車不友善…身心障礙者遭司機喝斥、硬推輪椅 議員曝占申訴比率近7成

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
有身障民眾搭乘公車遭司機不友善對待，議員接獲陳情，一名民眾搭乘公車遭司機大聲喝斥、甚至硬推輪椅，呼籲交通局加強教育訓練。圖／取自議會直播
身心障礙者權益漸被重視，不過卻有身障民眾搭乘公車遭司機不友善對待。議員接獲陳情，一名民眾搭乘公車遭司機大聲喝斥、甚至硬推輪椅，議員指出，近兩年未依規定服務特殊需求旅客與輪椅乘客相關高達7成，呼籲交通局應加強教育訓練及身障秘密客稽查。交通局允諾，將調整相關稽查方式及加強教育訓練。

一名肌肉萎縮症的身障民眾日前搭公車時，疑似遭到司機不禮貌對待，向議員陳情。影片一出，只見司機對於身障民眾態度不太友善，上車不但未幫身障者繫安全帶，甚至下車時未依規定停靠在距離路緣100公分，導致輪椅下車空間嚴重不足，原本應該直接下到人行道卻被以「硬推」方式強行沿斜坡板推出，相當危險。

議員王欣儀說，從2023年至今年8月，「未依規定服務特殊需求旅客」的案件數，共有276件，且從2023年8月開始做服務項目區分來看，光是投訴項目「輪椅乘客」比率就高達7成，顯示已通報的案件恐怕只是冰山一角，這起個案的連串缺失與近兩年的通報趨勢來看，問題並非偶發，而是長期、反覆存在。

公運處長李昆振表示，目前稽查作業多以佯裝一般乘客的方式進行，若在稽查中發現相關缺失，或接獲民眾通報並查證屬實，則會依規定列入評鑑計分，或依「公路法」裁處。

王欣儀指出，目前的稽查方式多以一般乘客身分進行，但不一定能剛好遇到身障者或有嬰兒推車的乘客，自然難以真正檢視「無障礙服務」是否確實落實，也使相關缺失更不容易被發現。應以特殊需求旅客實際體驗為導向稽查，建立身障神密客制度，並針對無障礙服務強化訓練內容、頻率全面檢討與實質強化。

交通局長謝銘鴻表示，透過專業人士用身障者方式改變稽查，會來研議相關方式。公運處長李昆振補充，已要求業者加強駕駛長教育訓練，公車也成立「公車學院」強化教育訓練內容，包含實車體驗課程並邀請身障者協助演練上下車SOP。

身障者 公車 教育訓練
