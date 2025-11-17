三芝樂全街改善卡關 議員批中央刪預算：地方建設怎推

新北市三芝區公所去年底提報「永續提升人行安全計畫」，希望改善樂全街因樹穴、路肩高低差與照明不足所造成的通行危險，但因補助遲遲未落地，居民盼整年的安全人行環境至今仍無進展。新北市民代日前會勘直指：「立委刪預算很爽快，但地方建設只能乾等，非常無奈。」

新北市議員鄭宇恩指出，樂全街兩側多為舊有樹穴與破損路肩，全無人行道，且銜接台二線的候車亭與人行道也因年代久遠，寬度不足、照明微弱，長年人車爭道，對長者、孩童特別危險。「年初得知初審通過時大家都很期待，里長、居民、公所都準備要改善，但一年過去卻因中央補助名額被縮減，三芝今年根本排不到。」她語帶無奈。

她更批評，中央與地方互相踢皮球，受苦的永遠是居民。「立委在中央刪預算、修法很爽快；地方政府說錢不夠也攤手。財劃法說要把更多錢給地方，但基層要做建設時卻又被推回中央，到底誰替地方負責？」鄭宇恩痛批政策落差讓基層疲於奔命。

鄭宇恩強調，樂全街現況嚴重破損，側溝高低差大又被樹穴阻斷，行走空間危險，「既然沒有中央補助做到正式人行道，那至少先把最基本的通行安全做好。」她呼籲市府養工處協助三芝公所優先進行側溝整平，並在明年度完成AC刨鋪改善。