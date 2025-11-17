婚育宅政策遭質疑淪為形式 新北市府：短期加籤務實、後續再檢討

新北市針對結婚、生育家庭推出社宅「加籤」制度，盼提高青年入住機會，但民代指出，市府未比照中央切出20%婚育宅戶數，政策僅止於形式修飾，難以真正改善青年成家的壓力。市府則表示，中央規範未定案、量體不足，短期仍以加籤較為務實，制度可持續滾動調整。

新北市議員山田摩衣指出，新北雖以「1名子女加1支籤、最多3支」方式鼓勵婚育，但實際並未增加青年家庭可入住的比例。反觀中央政策明確要求社宅至少切出20%作為婚育宅，新北卻僅「換方式、不增名額」。

她以板橋府中青年社宅為例，戶數僅78戶，是全市最早期的社宅，中籤率僅2到3%。「即便加到3支籤，中籤率還是不到10%，青年還是住不進去。」她批評，新北青年仍須與中低收入戶、身心障礙者等弱勢族群共同抽籤，「對青年沒有實質改善，也可能造成不同族群間心理不平衡。」

她估算，依現有規模推算，新北若要比照中央作法，至少需提供1368戶婚育宅，「才有辦法讓青年敢結婚、敢生小孩。」她也提到，近日已有民眾向服務處抱怨，並非實際加籤落空，而是對政策「只看得到名字、看不到效果」的不滿。她強調，新北目前社宅量體不足是根本問題，「缺的不是更多籤，而是更多房子。」

新北市住宅發展科長江怡瑩表示，市府選擇「全面加籤」而非「切出20%」主要考量生活圈因素。「青年多半已在社區扎根，如果只標定特定館舍為婚育宅，等於限制青年必須跨區遷移，不一定符合需求。」

江怡瑩也表示，中央雖提出20%婚育宅方向，但大量量體要等到115、116年後才會陸續完工，「短期內可用的戶數少，比照中央作法反而會讓青年更抽不到。」她指出，新北近期釋出的社宅中籤率多在15%至20%，量體擴增後，中籤率也會逐步改善。

她說，後續仍會滾動檢討，包括是否比照中央保留一定比例戶數、實際入住狀況、不同族群需求平衡，都會再視情況調整。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱則表示，中央提出「婚育宅20%」目前仍是政策宣示，若要成為地方政府的義務，必須修正「住宅法」。「不然中央只能口頭說，卻無法要求各縣市跟著做。」

彭揚凱認為，若中央想推婚育宅，仍有多項細節需釐清，包括：婚育宅如何分配？是否跨區競抽？子女年齡是否納入優先條件？20%戶數如何計算，各縣市是否適用同一標準？