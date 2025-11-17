聽新聞
轉角看見幸福 新北淡水區里長將舊牆面彩繪風格美化
牆面上鮮豔的色彩加上美麗的圖案，就像是童話故事當中的繪本一樣美麗，新北市淡水區在學府路51巷內，原本是一條無尾巷，而且過去會被丟棄家俱垃圾形成髒亂點，因此，幸福里長李佳倩透過清潔隊的幫助，將巷弄底，原本老舊斑駁的牆面進行彩繪美化，變身成為社區的亮點。
幸福里長李佳倩表示，牆面雖然大約十公尺左右，但過去除了上面是寫通自來水廠的指示，因為水廠改成停車場有一段時間，而這面牆又老舊變成髒亂點，因此，除了將垃圾清理之外，更將這裡變得非常美觀。
幸福里長李佳倩表示，在這面牆上的彩繪圖案，使用比較亮眼而且帶有童話故事風格的鮮豔色彩，還有社區當中，常常出現的生態鳥類夜鷺，加上用可愛卡通化的里長人形比出愛心的手勢，代表在幸福里轉角就可以有很美的社區環境，也營造里內幸福滿分的合樂氣氛。
