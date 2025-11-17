快訊

新北平溪區薯榔里排水溝改善工程啟動 提升防洪與公共安全

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
雙菁路88號周邊老舊損壞的排水溝進行全面改善，包含新設排水溝、增設2處集水井，並配置鍍鋅格柵板。 圖/觀天下有線電視提供
雙菁路88號周邊老舊損壞的排水溝進行全面改善，包含新設排水溝、增設2處集水井，並配置鍍鋅格柵板。 圖/觀天下有線電視提供

為強化地方防災能力並改善社區環境，平溪區薯榔里雙菁路88號周邊老舊損壞的排水溝進行全面改善工程。工程包含新設長度102公尺的排水溝、增設2處集水井，並配置鍍鋅格柵板，可大幅提升排水效率與周邊環境品質。

改善後的排水系統將明顯提升雨水宣洩能力，降低淹水風險，進一步保障居民生命財產安全。同時，排水通暢也能減少積水，抑制病媒蚊孳生，改善公共衛生，營造更乾淨舒適的居住環境。

薯榔里長潘隆裕表示，完善的排水設施可維持道路結構穩定，減少路面因積水造成的損壞，不僅降低道路維護成本，更確保行車安全與順暢。

平溪區長李天民表示，本次排水溝改善工程將有效解決當地長期以來的排水問題，提升居民生活品質，也讓社區在防洪與防災方面更加安全可靠。區公所將持續推動基礎設施改善，為居民打造安心宜居的生活環境。

