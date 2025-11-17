新北平溪區薯榔里排水溝改善工程啟動 提升防洪與公共安全

人間處處有溫情，在萬里區，有一位焦藥師，為了服務行動不便的長輩與居民，每週四都會到北基社區為長輩或是有需要定期領處方藥的民眾服務，將所需要的藥品帶到社區據點，為民眾插卡服務並且給藥，每週四都會到訪的焦藥師也成為北基居民的好朋友，互相關心，若是碰上身體上的病痛也可以諮詢，焦醫師都會給予耐心的回饋與建議。

