聽新聞
0:00 / 0:00
新北平溪區薯榔里排水溝改善工程啟動 提升防洪與公共安全
為強化地方防災能力並改善社區環境，平溪區薯榔里雙菁路88號周邊老舊損壞的排水溝進行全面改善工程。工程包含新設長度102公尺的排水溝、增設2處集水井，並配置鍍鋅格柵板，可大幅提升排水效率與周邊環境品質。
改善後的排水系統將明顯提升雨水宣洩能力，降低淹水風險，進一步保障居民生命財產安全。同時，排水通暢也能減少積水，抑制病媒蚊孳生，改善公共衛生，營造更乾淨舒適的居住環境。
薯榔里長潘隆裕表示，完善的排水設施可維持道路結構穩定，減少路面因積水造成的損壞，不僅降低道路維護成本，更確保行車安全與順暢。
平溪區長李天民表示，本次排水溝改善工程將有效解決當地長期以來的排水問題，提升居民生活品質，也讓社區在防洪與防災方面更加安全可靠。區公所將持續推動基礎設施改善，為居民打造安心宜居的生活環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言