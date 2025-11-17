新北萬里藥師超暖心 每周一天送藥到北基社區

人間處處有溫情，在萬里區，有一位焦藥師，為了服務行動不便的長輩與居民，每週四都會到北基社區為長輩或是有需要定期領處方藥的民眾服務，將所需要的藥品帶到社區據點，為民眾插卡服務並且給藥，每週四都會到訪的焦藥師也成為北基居民的好朋友，互相關心，若是碰上身體上的病痛也可以諮詢，焦醫師都會給予耐心的回饋與建議。

北基里長鄧月嬌說，相當感謝焦藥師發心為偏鄉民眾服務，北基是焦藥師外出的第一個據點，未來焦藥師也規劃會每週一次到其他社區去駐點服務。也因為每週只有一次駐點插卡送藥，民眾也可以利用北基據點現場放置處方箋的箱子來投放處方箋，藥師會收整後，在下一次發藥時，將藥品準備好帶過去。

焦藥局焦恩麒藥師表示，北基里比較靠山區，居民和長輩下山一趟到藥局領藥很不方便，因此特別設定一週一次到據點來服務，不只是慢性病處方箋，一般處方箋也可以服務，都會事先先把要準備好帶過來。也不只是給藥服務，還會隨身攜帶一台儀器，記錄民眾的血壓、血糖等等的數值，協助觀測，與民眾一起關心自我身體的保健。

不只如此，焦藥師還有一個與民眾保持聯繫的群組，民眾可以隨時留意群組資訊，掌握焦藥師的服務動向，民眾也可以透過群組向焦藥師諮詢保健的相關知識。焦藥師期待透過主動、雙向的為萬里民眾服務，能夠讓行動不便的長輩省去領藥的舟車勞頓，也減少用藥來不及領的焦慮感，讓需要用慢性藥的居民便利又安心。