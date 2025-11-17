快訊

法庭認定血腥鎮壓學運 孟加拉前總理哈希納被判死刑

籃球／假球案後「沒臉見人」 涉案球員籃壇消失

鴻海與日廠合作電動巴士傳最快明年開始生產 1月先成立新公司

聽新聞
0:00 / 0:00

新北萬里藥師超暖心 每周一天送藥到北基社區

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里區一位焦藥師，為了服務行動不便的長輩與居民，每週四都會到北基社區為長輩或是有需要定期領處方藥的民眾服務。 圖/紅樹林有線電視提供
萬里區一位焦藥師，為了服務行動不便的長輩與居民，每週四都會到北基社區為長輩或是有需要定期領處方藥的民眾服務。 圖/紅樹林有線電視提供

人間處處有溫情，在萬里區，有一位焦藥師，為了服務行動不便的長輩與居民，每週四都會到北基社區為長輩或是有需要定期領處方藥的民眾服務，將所需要的藥品帶到社區據點，為民眾插卡服務並且給藥，每週四都會到訪的焦藥師也成為北基居民的好朋友，互相關心，若是碰上身體上的病痛也可以諮詢，焦醫師都會給予耐心的回饋與建議。

北基里長鄧月嬌說，相當感謝焦藥師發心為偏鄉民眾服務，北基是焦藥師外出的第一個據點，未來焦藥師也規劃會每週一次到其他社區去駐點服務。也因為每週只有一次駐點插卡送藥，民眾也可以利用北基據點現場放置處方箋的箱子來投放處方箋，藥師會收整後，在下一次發藥時，將藥品準備好帶過去。

焦藥局焦恩麒藥師表示，北基里比較靠山區，居民和長輩下山一趟到藥局領藥很不方便，因此特別設定一週一次到據點來服務，不只是慢性病處方箋，一般處方箋也可以服務，都會事先先把要準備好帶過來。也不只是給藥服務，還會隨身攜帶一台儀器，記錄民眾的血壓、血糖等等的數值，協助觀測，與民眾一起關心自我身體的保健。

不只如此，焦藥師還有一個與民眾保持聯繫的群組，民眾可以隨時留意群組資訊，掌握焦藥師的服務動向，民眾也可以透過群組向焦藥師諮詢保健的相關知識。焦藥師期待透過主動、雙向的為萬里民眾服務，能夠讓行動不便的長輩省去領藥的舟車勞頓，也減少用藥來不及領的焦慮感，讓需要用慢性藥的居民便利又安心。

藥師 長輩 萬里
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

行動劇演出隱形暴力 新北敬老防暴成果賽秀創意

館長陳之漢性騷疑雲 新北勞工局：聯繫當事人中

高市社區設628處長照守護站 快速服務申請就近提供

瓦城集團遷廠 新北：若違法調動且避給資遣費可開罰

相關新聞

公車不友善…身心障礙者遭司機喝斥、硬推輪椅 議員曝占申訴比率近7成

身心障礙者權益漸被重視，不過卻有身障民眾搭乘公車遭司機不友善對待。議員接獲陳情，一名民眾搭乘公車遭司機大聲喝斥、甚至硬推...

三芝樂全街改善卡關 議員批中央刪預算：地方建設怎推

新北市三芝區公所去年底提報「永續提升人行安全計畫」，希望改善樂全街因樹穴、路肩高低差與照明不足所造成的通行危險，但因補助...

通報收詐騙電郵...游淑慧嘆結果：數發部網頁就挺像詐騙

詐騙猖獗，國民黨議員游淑慧自曝收到監理所「以假亂真」詐騙郵件，直呼要不是沒車否則上當。不過更扯的是，游淑慧利用「數發部網...

轉角看見幸福 新北淡水區里長將舊牆面彩繪風格美化

牆面上鮮豔的色彩加上美麗的圖案，就像是童話故事當中的繪本一樣美麗，新北市淡水區在學府路51巷內，原本是一條無尾巷，而且過去會被丟棄家俱垃圾形成髒亂點，因此，幸福里長李佳倩透過清潔隊的幫助，將巷弄底，原本老舊斑駁的牆面進行彩繪美化，變身成為社區的亮點。

新北平溪區薯榔里排水溝改善工程啟動 提升防洪與公共安全

為強化地方防災能力並改善社區環境，平溪區薯榔里雙菁路88號周邊老舊損壞的排水溝進行全面改善工程。工程包含新設長度 102 公尺的排水溝、增設2處集水井，並配置鍍鋅格柵板，可大幅提升排水效率與周邊環境品質。

新北萬里藥師超暖心 每周一天送藥到北基社區

人間處處有溫情，在萬里區，有一位焦藥師，為了服務行動不便的長輩與居民，每週四都會到北基社區為長輩或是有需要定期領處方藥的民眾服務，將所需要的藥品帶到社區據點，為民眾插卡服務並且給藥，每週四都會到訪的焦藥師也成為北基居民的好朋友，互相關心，若是碰上身體上的病痛也可以諮詢，焦醫師都會給予耐心的回饋與建議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。