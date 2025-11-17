垃圾變黃金！汐止江北里黃金資收站滿10年 志工雨中堅守崗位

環保意識抬頭，汐止區江北里開辦黃金資收站剛好滿10年，每個星期一固定做資收，現在幾乎成了全里運動，不管下大雨或是大太陽，志工們都會出來幫忙，下雨天穿著雨衣戴著斗笠，搬搬抬抬，儘管全身濕答答，也不喊累。

星期一的江北里活動中心，黃金資收站好忙碌，儘管下著雨，志工們雨衣一穿，戴上斗笠，站在雨中，將民眾拿來的回收物，分區擺放，江北里在民國104加入黃金資收站的行列，每個星期一固定做資收，11月剛好滿10年，這10年來，不管下大雨或是大太陽，都不休息，當然，里民也很配合，早早清理家中不要的東西，垃圾變黃金，換垃圾袋也做環保。

江北里長謝祚敏表示，黃金資收站成立後，每個星期一早上的9點到12點，這些志工不管刮風下雨都很辛苦，像今天就下雨了，大雨一陣一陣，除了整理民眾拿來的回收物，等垃圾車來還要搬搬抬抬運上車，如果遇到逢年過節停收的話，下一次的量就會更多，尤其下雨天作業比較不方便，衣服也都濕答答的，如果遇到刮風也很難，曾經刮風的時候，寶特瓶都飛過馬路，就會和志工去撿回來，一路走來，志工真的很辛苦，很感謝他們。

不畏日曬雨淋，志工們說，下雨天真的比較不方便，不過，為了環保還是得做，穿著雨衣，一群志工搬搬抬抬，儘管全身濕答答，都要將回收做好。