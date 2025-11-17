快訊

行動劇演出隱形暴力 新北敬老防暴成果賽秀創意

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
中華民國紳士協會16日於市府舉辦「敬老護老不虐老、愛老顧老全家好」成果競賽觀摩會。照片取自新北市政府
中華民國紳士協會16日於市府舉辦「敬老護老不虐老、愛老顧老全家好」成果競賽觀摩會。照片取自新北市政府

為推動性別暴力三級預防，新北市持續從社區扎根防暴意識。中華民國紳士協會16日於市府舉辦「敬老護老不虐老、愛老顧老全家好」成果競賽觀摩會，各分會以行動劇呈現老人受暴的新興樣態及防治觀念，內容生動，貼近生活。

新北市副市長劉和然表示，社區防暴是一份「默默做，但非常重要」的工作。感謝紳士協會志工與友善家庭大使多年來陪伴市府推動防暴與老人保護，目前共有102位社區防暴宣講師，深入各區社區、學校、關懷據點及偏區，以實際行動讓防暴觀念帶入民眾日常。他也強調，要讓每位市民都能「顧乎好」，除了市府努力，更靠民間力量共同支持。

社會局長李美珍表示，新北市家防中心與中華民國紳士協會合作超過9年，累計超過1,000場宣導、逾21.3萬人受益，是市府推動初級預防的重要夥伴。今年觀摩會邀請多位專家評審，參賽分會以創意劇情呈現老人照顧壓力、啃老、漠視與經濟控制等常被忽略的暴力樣態，提醒民眾及早通報並運用資源。

新北市府指出，本次競賽個人組由林口分會奪冠，三重分會與蘆洲分會分居第二、三名，新店、汐止及永和分會獲佳作；團體組則由新店分會拔得頭籌，鶯歌、泰山分別獲得第二與第三名，佳作由三重、汐止及永和分會獲得。各隊以活潑表演傳遞防暴理念，深受評審肯定。

根據衛福部保護司統計，109年至113年老人保護通報案件自1.68萬件上升至2.43萬件、增加45%，顯示老人保護刻不容緩。新北市今年將「老人保護」列為宣導主軸，在全市29區推動「敬老護老不虐老、愛老顧老全家好」系列活動，協助民眾辨識除身體虐待外，也包括疏忽照顧、冷暴力、啃老、漠視與經濟權控制等高度隱性但常見的暴力行為，呼籲及早通報求助，讓家防中心與警察及時介入。

三重 社會局 衛福部 劉和然
