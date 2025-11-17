快訊

頂崁抽水站汰舊換新…2階段吊掛作業 夜間需改道

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
吊掛作業期間疏洪西路路段封閉管制通行替代道路。圖／新北市水利局提供
吊掛作業期間疏洪西路路段封閉管制通行替代道路。圖／新北市水利局提供

為強化防汛設施效能、提升颱風與豪雨期間的抽排能力，新北市水利局將辦理三重區頂崁抽水站撈汙機與輸送帶更新工程，工程將自本月21日起分2階段夜間吊掛施作，施工期間實施疏洪西路局部封閉與改道路線管制，提醒用路人留意現場告示並配合改道行駛。

水利局指出，此次撈汙機更新工程施作地點位於頂崁抽水站，針對既有設備進行汰舊換新，以確保未來汛期能穩定運轉。由於吊掛作業涉及大型機具進出與空中吊掛，為維護工程安全，將於11月21日至22日、11月28日至29日，晚間11時至隔日清晨5時實施封閉作業，採夜間施工以減少對交通衝擊。

施工期間，疏洪西路頂崁抽水站前路段將全面封閉，往來車輛須依現場指示提前改道行駛至重化街及重光街。水利局提醒駕駛人行經施工路段時應減速慢行，並配合交通指揮人員指示，以維持交通秩序與周邊居民通行安全。

水利局呼籲市民提前規畫行車路線，留意現場施工標誌與改道資訊，盼市民體諒配合，共同守護防洪安全。

頂崁抽水站11月21日及28日夜間11時進行施工交維疏洪西路將封閉請改道行駛。圖／新北市水利局提供
頂崁抽水站11月21日及28日夜間11時進行施工交維疏洪西路將封閉請改道行駛。圖／新北市水利局提供

