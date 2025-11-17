聽新聞
終於決標了！AIT舊址改建音圖中心 多次流標後終決標2030完工
台北音樂與圖書館（音圖中心）終於今天確定決標，由永青營造工程股份有限公司／奇鼎科技股份有限公司得標，預計將明年3月開工，2030年底完工。
位於大安區AIT舊址的台北音樂廳與圖書總館，先前從前市長柯文哲任內經歷多次流標，經費也從71.6億元增至114.9億元，今天終於完成評選及決標作業，由永青營造工程股份有限公司／奇鼎科技股份有限公司得標。
負責工程的北市水利處表示，招標期間，本工程因受工資與營建物價持續上漲影響，歷次招標屢屢流標，今年終獲本市議會同意調整總經費。工程得以順利辦理招標。
台北音樂廳與圖書總館總樓地板面積為2萬7479坪，為地下3層、地上9層建築物，將設置1500席次中型葡萄園式音樂廳，並作為北市交響樂團及國樂團的常駐演出音樂廳，運用最新視聽工程技術，提供600席演奏廳，滿足北市眾多音樂團體專業及創新跨域展演需求。
另外，圖書總館定位為現代都會旗艦級新公共圖書總館，以智慧化系統作為全國公共圖書館標竿，同時提供分齡、分眾之專屬空間及服務。
水利處表示，音圖工程完成後，將成北市首座結合音樂廳與圖書館的文教新地標，以最新風貌於大安區呈現，建物將朝環保節能，取得鑽石及綠建築標章及銅及智慧建築外，透過整體規畫及創意建築設計，提供城市多元文化活動設施空間，進而創造北市國際競爭優勢。
