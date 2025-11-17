快訊

終於決標了！AIT舊址改建音圖中心 多次流標後終決標2030完工

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北音樂與圖書館(音圖中心)終於今天確定決標，由永青營造工程股份有限公司/奇鼎科技股份有限公司得標，預計將明年3月開工，2030年底完工。圖／北市水利處提供
台北音樂與圖書館(音圖中心)終於今天確定決標，由永青營造工程股份有限公司/奇鼎科技股份有限公司得標，預計將明年3月開工，2030年底完工。圖／北市水利處提供

台北音樂與圖書館（音圖中心）終於今天確定決標，由永青營造工程股份有限公司／奇鼎科技股份有限公司得標，預計將明年3月開工，2030年底完工。

位於大安區AIT舊址的台北音樂廳與圖書總館，先前從前市長柯文哲任內經歷多次流標，經費也從71.6億元增至114.9億元，今天終於完成評選及決標作業，由永青營造工程股份有限公司／奇鼎科技股份有限公司得標。

負責工程的北市水利處表示，招標期間，本工程因受工資與營建物價持續上漲影響，歷次招標屢屢流標，今年終獲本市議會同意調整總經費。工程得以順利辦理招標。

台北音樂廳與圖書總館總樓地板面積為2萬7479坪，為地下3層、地上9層建築物，將設置1500席次中型葡萄園式音樂廳，並作為北市交響樂團及國樂團的常駐演出音樂廳，運用最新視聽工程技術，提供600席演奏廳，滿足北市眾多音樂團體專業及創新跨域展演需求。

另外，圖書總館定位為現代都會旗艦級新公共圖書總館，以智慧化系統作為全國公共圖書館標竿，同時提供分齡、分眾之專屬空間及服務。

水利處表示，音圖工程完成後，將成北市首座結合音樂廳與圖書館的文教新地標，以最新風貌於大安區呈現，建物將朝環保節能，取得鑽石及綠建築標章及銅及智慧建築外，透過整體規畫及創意建築設計，提供城市多元文化活動設施空間，進而創造北市國際競爭優勢。

台北音樂與圖書館(音圖中心)終於今天確定決標，由永青營造工程股份有限公司/奇鼎科技股份有限公司得標，預計將明年3月開工，2030年底完工。圖／北市水利處提供
台北音樂與圖書館(音圖中心)終於今天確定決標，由永青營造工程股份有限公司/奇鼎科技股份有限公司得標，預計將明年3月開工，2030年底完工。圖／北市水利處提供

音樂 北市 綠建築
相關新聞

行動劇演出隱形暴力 新北敬老防暴成果賽秀創意

為推動性別暴力三級預防，新北市持續從社區扎根防暴意識。中華民國紳士協會16日於市府舉辦「敬老護老不虐老、愛老顧老全家好」成果競賽觀摩會，各分會以行動劇呈現老人受暴的新興樣態及防治觀念，內容生動，貼近生

頂崁抽水站汰舊換新…2階段吊掛作業 夜間需改道

為強化防汛設施效能、提升颱風與豪雨期間的抽排能力，新北市水利局將辦理三重區頂崁抽水站撈汙機與輸送帶更新工程，工程將自本月...

終於決標了！AIT舊址改建音圖中心 多次流標後終決標2030完工

台北音樂與圖書館（音圖中心）終於今天確定決標，由永青營造工程股份有限公司／奇鼎科技股份有限公司得標，預計將明年3月開工，...

北市公車肇事率逐年增？ 議員籲用這手段對症下藥

台北市公車肇事率一直備受關注，議員鍾佩玲指出，從民國110年到113年事故件事和受傷人數都有增，呼籲評鑑時應納入指標，提...

北市公車摔傷年逾200件 議員曝恐校正班距與1獎金有關

據統計，北市公車乘客摔傷數年逾200件，今年比去年同期增；另，公車猛起急煞、乘客未上下車即開動通報也年逾400件。議員林...

大巨蛋、故宮奪公廁金質獎 北市明年擬將性別友善納評比標準

公廁整潔衛生已成為城市文明重要象徵，北市環保局今舉行績優公廁頒獎典禮，更首創「親子友善廁所金質獎」，環保局表示，親子友善...

