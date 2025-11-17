快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市公車事故案件備受關注，議員呼籲要拉高評鑑相關比重。本報資料照片
北市公車肇事率一直備受關注，議員鍾佩玲指出，從民國110年到113年事故件事和受傷人數都有增，呼籲評鑑時應納入指標，提高比重。交通局說，未來會以防治重點，將該項目納入評鑑貨增加比重。

鍾佩玲指出，公車交通事故件數民國110年232件、111年為242件、112年為344件、113年為340件。若以人數來看，分別是134人、104人、102人、228人，事故件數及受傷人數都增加，未有下降的趨勢，代表預防公車事故的政策，沒有對症下藥。

她說，尤其在7月份乳癌名醫行經愛國東路的事故後，公車駕駛員增加指差確認，並納入公車評鑑內。不過，從114年第一期公車評鑑報告，關於行人安全、重大違規、違反道交條例等五項，比重只有32％，其餘68％是場站、硬體、服務。

公運處長李昆振說，公車事故件數據中，有涉及到疫情前後班次減少有關，可能還需要再比對。在評鑑部分，會以防治的重點，將項目納入評鑑或增加比重。

另外，鍾佩玲也問到北市公車裝設ADAS（先進駕駛輔助系統），根據113年審計部報告指，當年北市3390輛公車卻僅有246輛有裝，今年3月公運處卻貼出，車輛已全數安裝完成，「為什麼效率突然飛升？」

李昆振說，主要原因是如果透過設施能避免肇事，因此有加入裝設。

公車駕駛 交通事故 鍾佩玲 北市
北市公車肇事率逐年增？ 議員籲用這手段對症下藥

