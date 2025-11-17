北市公車摔傷年逾200件 議員曝恐校正班距與1獎金有關

據統計，北市公車乘客摔傷數年逾200件，今年比去年同期增；另，公車猛起急煞、乘客未上下車即開動通報也年逾400件。議員林亮君質疑，乘客摔傷、急煞等事故，除可能與駕駛長有關，也可能制度造成，呼籲交通局檢討「載客獎金制」。

據北市府數據顯示，台北市2023至2025年各公車業者通報乘客摔傷件數，2023年243件、2024年200件，今年第三季已達164件；至於通報急煞、未上下車就開動件數，2023年有467件、2024年406件、2025至第三季302件。

林亮君說，有時候乘客摔傷、急煞等行車，非僅駕駛長的問題，有時候是被制度逼迫，她舉公車業者推出的「載客獎金」制度為例，業者給予駕駛長只要載一定人次就有獎金，等同載愈多領愈多，導致常發生的狀況，是有駕駛長為了載更多乘客，後車超車前車來「校正班距」搶快，質疑是否這個「載客獎金」等同變相鼓勵駕駛長猛起急煞搶快。

公運處長李昆振表示，目前北市15家業者，還有7家業者還有載客獎金，明年還有一家會也取消；交通局長謝銘鴻也坦言，他早年當公車處長時，業者開始推載客獎金，不過他認為，急煞也有可能未必是因載客獎金，有時是因前車突然煞車，導致公車必須急煞，不完全與搶快有關。

謝說，不過他也好奇，有業者取消載客獎金的動機，是否可以降低事故數，會再跟業者討論，不過也會尊重業者的組織經營效益管理，北市府也會輔導協助。