快訊

捍衛母校尊嚴！電機系校友喊發400份雞排：台大生絕不匿名

梧棲龍忠蛋行問題蛋流向公布 遍及下游5區35家…恐都已下肚

林佳龍參戰桃園市長？張善政引「雷根名言」：不因對手年紀輕而攻擊

聽新聞
0:00 / 0:00

北市公車摔傷年逾200件 議員曝恐校正班距與1獎金有關

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
議員林亮君質疑，乘客摔傷、急煞等事故，除可能與駕駛長有關，也可能制度造成，呼籲交通局檢討「載客獎金制」。圖／引用自議會直播
議員林亮君質疑，乘客摔傷、急煞等事故，除可能與駕駛長有關，也可能制度造成，呼籲交通局檢討「載客獎金制」。圖／引用自議會直播

據統計，北市公車乘客摔傷數年逾200件，今年比去年同期增；另，公車猛起急煞、乘客未上下車即開動通報也年逾400件。議員林亮君質疑，乘客摔傷、急煞等事故，除可能與駕駛長有關，也可能制度造成，呼籲交通局檢討「載客獎金制」。

北市府數據顯示，台北市2023至2025年各公車業者通報乘客摔傷件數，2023年243件、2024年200件，今年第三季已達164件；至於通報急煞、未上下車就開動件數，2023年有467件、2024年406件、2025至第三季302件。

林亮君說，有時候乘客摔傷、急煞等行車，非僅駕駛長的問題，有時候是被制度逼迫，她舉公車業者推出的「載客獎金」制度為例，業者給予駕駛長只要載一定人次就有獎金，等同載愈多領愈多，導致常發生的狀況，是有駕駛長為了載更多乘客，後車超車前車來「校正班距」搶快，質疑是否這個「載客獎金」等同變相鼓勵駕駛長猛起急煞搶快。

公運處長李昆振表示，目前北市15家業者，還有7家業者還有載客獎金，明年還有一家會也取消；交通局長謝銘鴻也坦言，他早年當公車處長時，業者開始推載客獎金，不過他認為，急煞也有可能未必是因載客獎金，有時是因前車突然煞車，導致公車必須急煞，不完全與搶快有關。

謝說，不過他也好奇，有業者取消載客獎金的動機，是否可以降低事故數，會再跟業者討論，不過也會尊重業者的組織經營效益管理，北市府也會輔導協助。

林亮君則建議，業者與其給載客獎金，也應該鼓勵平穩駕駛長獎金，讓乘客有安全的乘車環境。謝銘鴻表示認同，會與業者討論。

據統計，北市公車乘客摔傷數年逾200件，今年比去年同期增；另，公車猛起急煞、乘客未上下車即開動通報也年逾400件。圖／本報資料照片
據統計，北市公車乘客摔傷數年逾200件，今年比去年同期增；另，公車猛起急煞、乘客未上下車即開動通報也年逾400件。圖／本報資料照片

北市府 公車 林亮君 議員
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

蘆社大橋車流湧社子島恐塞爆？北市議員憂成淡北道路翻版

市民廣場改造封路 苗博雅提醒蔣萬安：非草率幾張圖就封

車流回穩...公館圓環拆後路口再微調：往北7-9時禁左轉

吳音寧接台肥批評如影隨形 她抱不平：敢改革的人被既有體制排除

相關新聞

北市公車肇事率逐年增？ 議員籲用這手段對症下藥

台北市公車肇事率一直備受關注，議員鍾佩玲指出，從民國110年到113年事故件事和受傷人數都有增，呼籲評鑑時應納入指標，提...

北市公車摔傷年逾200件 議員曝恐校正班距與1獎金有關

據統計，北市公車乘客摔傷數年逾200件，今年比去年同期增；另，公車猛起急煞、乘客未上下車即開動通報也年逾400件。議員林...

大巨蛋、故宮奪公廁金質獎 北市明年擬將性別友善納評比標準

公廁整潔衛生已成為城市文明重要象徵，北市環保局今舉行績優公廁頒獎典禮，更首創「親子友善廁所金質獎」，環保局表示，親子友善...

步行城市新亮點 捷運海山站出口廣場變寬敞好走

捷運海山站每天出入逾4萬4千人次，是新北土城人流最多的捷運站，昔日出口廣場高低差多，對長者、孩童與行動不便者造成困擾，市...

吃完海鮮走一走…山海共構野柳里登山步道 遠眺岬角與漁港

新北市觀旅局近年推動「山海同框」遊程，串聯北海岸自然景觀與在地風情。其中，位於萬里區的「野柳里登山步道」歷經整建後，成為...

3年文化局總體檢 北美二館、音圖進度曝光

台北市長蔣萬安執政將滿3年，北市文化局盤點年度施政方向及未來目標，局長蔡詩萍說，台北是一座多樣的城市，近年來持續思考並實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。