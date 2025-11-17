快訊

捍衛母校尊嚴！電機系校友喊發400份雞排：台大生絕不匿名

梧棲龍忠蛋行問題蛋流向公布 遍及下游5區35家…恐都已下肚

林佳龍參戰桃園市長？張善政引「雷根名言」：不因對手年紀輕而攻擊

大巨蛋、故宮奪公廁金質獎 北市明年擬將性別友善納評比標準

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
公廁整潔衛生已成為城市文明重要象徵，北市環保局今舉行績優公廁頒獎典禮，表揚30處績優公廁管理單位及清潔人員。記者洪子凱／攝影
公廁整潔衛生已成為城市文明重要象徵，北市環保局今舉行績優公廁頒獎典禮，表揚30處績優公廁管理單位及清潔人員。記者洪子凱／攝影

公廁整潔衛生已成為城市文明重要象徵，北市環保局今舉行績優公廁頒獎典禮，更首創「親子友善廁所金質獎」，環保局表示，親子友善是市府長年推廣重要政策，希望透過，一些獎勵與政策鼓勵業者建立友善環境。未來也研擬將性別友善納入評比標準，打造更友善城市環境。

本次頒獎典禮共表揚30處績優公廁管理單位及清潔人員，其中CITYLINK南港店、兒童新樂園、松山機場、中油大直加油站、台大醫院及北流因連二年獲金質等級，成為今年標竿獎的得主，今年也與社會局合作新增「親子友善廁所金質獎」，由新光三越台北信義新天地A8館、京站時尚廣場及台大醫院獲獎。

局長徐世勳表示，市府一直以來都很重視親子友善議題，家長若帶著孩子出門，難免會有需求，設立獎項最主要是希望鼓勵企業能夠重視社會責任，透過各項獎勵方案與措施，讓業者重視育兒文化，營造更貼心便利的公共環境。而社會局上周也頒布「性別友善標章」，未來也將討論納入相關評鑑制度。

環保局此次也邀請日本Amenity株式會社代表董事山戶伸孝，其擁有「廁所診斷師一級」、「氣味判定師」、「給水設備施工主任技術者」等多項專業資格，分享日本公廁從日常維護、深度清潔到健檢制度的重要性，期望透過經驗交流，啟發公廁管理單位共同提升如廁水準與服務品質。徐世勳也說，除日常交流外，也希望民眾也能自發性有良好如廁習慣，才能讓品質更加完善。

此次頒獎項目還分為綜合零售商場、觀光遊憩、文化育樂場所、交通、加油站、醫院、機關及公園等8類，除應設設施及標示達標，更需要清潔人員細心維護，確保設施正常使用及維護廁所不髒、不濕、不臭基本要求，包含統一時代百貨、大巨蛋、故宮等均有得獎。

公廁整潔衛生已成為城市文明重要象徵，北市環保局今舉行績優公廁頒獎典禮，表揚30處績優公廁管理單位及清潔人員。記者洪子凱／攝影
公廁整潔衛生已成為城市文明重要象徵，北市環保局今舉行績優公廁頒獎典禮，表揚30處績優公廁管理單位及清潔人員。記者洪子凱／攝影

公廁 廁所 環保局
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台粉砸百萬讓無人機在大巨蛋升空！SJ當場爆哭

港智能公廁異味逾15分鐘通知清掃 水資源循環、能源自給

影／台東千萬級示範公廁半月全壞？民眾批：這甚麼品質

影／高雄茄萣運動公園公廁遭蓄意破壞 新公廁還未啟用就全毀

相關新聞

北市公車肇事率逐年增？ 議員籲用這手段對症下藥

台北市公車肇事率一直備受關注，議員鍾佩玲指出，從民國110年到113年事故件事和受傷人數都有增，呼籲評鑑時應納入指標，提...

北市公車摔傷年逾200件 議員曝恐校正班距與1獎金有關

據統計，北市公車乘客摔傷數年逾200件，今年比去年同期增；另，公車猛起急煞、乘客未上下車即開動通報也年逾400件。議員林...

大巨蛋、故宮奪公廁金質獎 北市明年擬將性別友善納評比標準

公廁整潔衛生已成為城市文明重要象徵，北市環保局今舉行績優公廁頒獎典禮，更首創「親子友善廁所金質獎」，環保局表示，親子友善...

步行城市新亮點 捷運海山站出口廣場變寬敞好走

捷運海山站每天出入逾4萬4千人次，是新北土城人流最多的捷運站，昔日出口廣場高低差多，對長者、孩童與行動不便者造成困擾，市...

吃完海鮮走一走…山海共構野柳里登山步道 遠眺岬角與漁港

新北市觀旅局近年推動「山海同框」遊程，串聯北海岸自然景觀與在地風情。其中，位於萬里區的「野柳里登山步道」歷經整建後，成為...

3年文化局總體檢 北美二館、音圖進度曝光

台北市長蔣萬安執政將滿3年，北市文化局盤點年度施政方向及未來目標，局長蔡詩萍說，台北是一座多樣的城市，近年來持續思考並實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。