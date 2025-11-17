大巨蛋、故宮奪公廁金質獎 北市明年擬將性別友善納評比標準

公廁整潔衛生已成為城市文明重要象徵，北市環保局今舉行績優公廁頒獎典禮，更首創「親子友善廁所金質獎」，環保局表示，親子友善是市府長年推廣重要政策，希望透過，一些獎勵與政策鼓勵業者建立友善環境。未來也研擬將性別友善納入評比標準，打造更友善城市環境。

本次頒獎典禮共表揚30處績優公廁管理單位及清潔人員，其中CITYLINK南港店、兒童新樂園、松山機場、中油大直加油站、台大醫院及北流因連二年獲金質等級，成為今年標竿獎的得主，今年也與社會局合作新增「親子友善廁所金質獎」，由新光三越台北信義新天地A8館、京站時尚廣場及台大醫院獲獎。

局長徐世勳表示，市府一直以來都很重視親子友善議題，家長若帶著孩子出門，難免會有需求，設立獎項最主要是希望鼓勵企業能夠重視社會責任，透過各項獎勵方案與措施，讓業者重視育兒文化，營造更貼心便利的公共環境。而社會局上周也頒布「性別友善標章」，未來也將討論納入相關評鑑制度。

環保局此次也邀請日本Amenity株式會社代表董事山戶伸孝，其擁有「廁所診斷師一級」、「氣味判定師」、「給水設備施工主任技術者」等多項專業資格，分享日本公廁從日常維護、深度清潔到健檢制度的重要性，期望透過經驗交流，啟發公廁管理單位共同提升如廁水準與服務品質。徐世勳也說，除日常交流外，也希望民眾也能自發性有良好如廁習慣，才能讓品質更加完善。