步行城市新亮點 捷運海山站出口廣場變寬敞好走

捷運海山站每天出入逾4萬4千人次，是新北土城人流最多的捷運站，昔日出口廣場高低差多，對長者、孩童與行動不便者造成困擾，市府縫合捷運1、2號出口區域，營造成開放廣場，也打開新北高工圍牆讓視野變開闊，優化通學及通勤動線，串聯捷運與社宅人行空間，增加可供歇腳的座椅，目前工程進度逾93.7%拚年底完工，出口廣場人氣夯，不少長輩稱讚「走起來更安全」。

新北市長侯友宜今視察「土城員和社宅周邊人本環境改善工程」，坐在樹下享受樹蔭及陽光，看到移工推著坐輪椅長輩在廣場休憩，侯親切地上前致意。副市長劉和然也出席，土城區不少里長來見證，肯定市府對打造步行城市的用心。

住廣場附近的邱姓鄰長說，他今年80歲，大半輩子住土城，觀察到土城機能愈來愈好，環境更友善宜居。視障者曾姓男子反映，廣場整平後變得好走，但廣場連接到捷運站的動線略有改變，希望導盲的警示帶、邊界線要更清楚，才能讓視障者走得安心。

城鄉局指出，員和人本通行改善工程是改善土城暫緩重劃區及員和社宅至海山捷運站間通廊，改善海山捷運廣場、提升綠化及優化人行道，打造舒適友善的開放廣場及安全往返捷運及社宅間步行環境，落實「以人為本」的交通理念，總經費約5929萬，獲國土署「提升道路品質計畫」補助經費1600餘萬元。工程進度逾93.7%，預計年底完工，完成的部分近期已開放給民眾使用。