吃完海鮮走一走…山海共構野柳里登山步道 遠眺岬角與漁港

新北市觀旅局近年推動「山海同框」遊程，串聯北海岸自然景觀與在地風情。其中，位於萬里區的「野柳里登山步道」歷經整建後，成為秋季旅遊亮點。步道全長約1公里，以低碳工法保留自然風貌，沿線兩座觀景平台可遠眺野柳漁港與野柳岬角，呈現山與海交會的壯麗景色。

觀旅局表示，野柳里步道起點位於野柳漁港旁農會巷內，步道整建過程強調環境融合，採用舊鐵道枕木與碎石工法鋪設，提升透水性、減少人為干擾，也為山徑注入一股懷舊氣息。步道坡度平緩、階梯平整，適合親子、長者或獨自前來的旅人緩步而行，兩處觀景平台視野遼闊，民眾可俯瞰出海船隻穿梭漁港，遠眺女王頭所在的野柳岬角，更可遙望翡翠灣波光粼粼，感受「一條步道看見山海之間」的靜謐魅力。

走完步道後還可順遊野柳地質公園、野柳漁港與龜吼市集，完整體驗北海岸旅遊風貌。野柳地質公園內「女王頭」、「蕈狀岩」等特殊地景聞名全球，被譽為「地球最像火星的地方」之一；幾分鐘步行即可抵達野柳漁港，濃厚漁村風情與駱駝峰海岸線，構成動態又樸實的北海日常；此時正逢「新北海派」系列活動期間，民眾可拍照上傳參加抽獎，再前往龜吼市集品嘗萬里蟹，現買現蒸，搭配海風與浪聲，一趟山海兼備的輕旅行由此展開。