聯合報／ 記者張策／新北即時報導
野柳里步道終點為仁愛之家，可遠眺翡翠灣與周邊風景。此處視野開闊，是步道沿線最具代表性的觀景位置之一。圖／新北市觀旅局提供
野柳里步道終點為仁愛之家，可遠眺翡翠灣與周邊風景。此處視野開闊，是步道沿線最具代表性的觀景位置之一。圖／新北市觀旅局提供

新北市觀旅局近年推動「山海同框」遊程，串聯北海岸自然景觀與在地風情。其中，位於萬里區的「野柳登山步道」歷經整建後，成為秋季旅遊亮點。步道全長約1公里，以低碳工法保留自然風貌，沿線兩座觀景平台可遠眺野柳漁港與野柳岬角，呈現山與海交會的壯麗景色。

觀旅局表示，野柳里步道起點位於野柳漁港旁農會巷內，步道整建過程強調環境融合，採用舊鐵道枕木與碎石工法鋪設，提升透水性、減少人為干擾，也為山徑注入一股懷舊氣息。步道坡度平緩、階梯平整，適合親子、長者或獨自前來的旅人緩步而行，兩處觀景平台視野遼闊，民眾可俯瞰出海船隻穿梭漁港，遠眺女王頭所在的野柳岬角，更可遙望翡翠灣波光粼粼，感受「一條步道看見山海之間」的靜謐魅力。

走完步道後還可順遊野柳地質公園、野柳漁港與龜吼市集，完整體驗北海岸旅遊風貌。野柳地質公園內「女王頭」、「蕈狀岩」等特殊地景聞名全球，被譽為「地球最像火星的地方」之一；幾分鐘步行即可抵達野柳漁港，濃厚漁村風情與駱駝峰海岸線，構成動態又樸實的北海日常；此時正逢「新北海派」系列活動期間，民眾可拍照上傳參加抽獎，再前往龜吼市集品嘗萬里蟹，現買現蒸，搭配海風與浪聲，一趟山海兼備的輕旅行由此展開。

觀旅局長楊宗珉表示，萬里地區具備豐富的山海觀光資源，「野柳里登山步道」整建完成後不僅提升在地旅遊動線，也呼應永續旅遊目標。觀旅局後續將持續整合北海岸景點，強化生態與人文的結合，讓民眾能在步道上慢下腳步、親近自然，體會北海岸獨有的旅遊節奏與生命感動。

野柳里步道採用枕木結合碎石鋪設工法，兼具排水與止滑功能，行走更為穩定安全。圖／新北市觀旅局提供
野柳里步道採用枕木結合碎石鋪設工法,兼具排水與止滑功能,行走更為穩定安全。圖／新北市觀旅局提供
「2025新北海派」呈現當季海蟹料理，透過推廣在地海鮮品牌，展現新北沿海漁港的新鮮美味與地方特色。圖／新北市觀旅局提供
「2025新北海派」呈現當季海蟹料理,透過推廣在地海鮮品牌,展現新北沿海漁港的新鮮美味與地方特色。圖／新北市觀旅局提供
翡翠灣位於新北市萬里區，為北海岸知名的海灣景點。灣區弧形綿長，沿岸聚落與山景相映，構成海天一色的經典景觀。圖／新北市觀旅局提供
翡翠灣位於新北市萬里區,為北海岸知名的海灣景點。灣區弧形綿長,沿岸聚落與山景相映,構成海天一色的經典景觀。圖／新北市觀旅局提供
「2025新北海派」活動主視覺以海洋元素為設計主軸。整體畫面呈現鮮明藍調與豐富海味，展現新北沿海魅力。圖／新北市觀旅局提供
「2025新北海派」活動主視覺以海洋元素為設計主軸。整體畫面呈現鮮明藍調與豐富海味,展現新北沿海魅力。圖／新北市觀旅局提供

野柳 女王頭 萬里蟹 登山步道
吃完海鮮走一走…山海共構野柳里登山步道 遠眺岬角與漁港

新北市觀旅局近年推動「山海同框」遊程，串聯北海岸自然景觀與在地風情。其中，位於萬里區的「野柳里登山步道」歷經整建後，成為...

