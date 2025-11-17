3年文化局總體檢 北美二館、音圖進度曝光
台北市長蔣萬安執政將滿3年，北市文化局盤點年度施政方向及未來目標，局長蔡詩萍說，台北是一座多樣的城市，近年來持續思考並實踐屬於21世紀新世代的「台北精神」。更預告外界關注北美館二館、音圖新建工程的相關進度。
文化局指出，今年台北文學館籌備工作已確立方向，同步宣布基地落腳於公館大樓，預計民國116年底開館營運，這也是台北市首座的文學館，作為本市文學推廣、教育、跨界合作、國際鏈結的重要基地。
另外，「寫台北」年度書獎，也是鼓勵經由出版品書寫台北，徵件作品不限文類，彰顯台北城市精神與價值，創作者獎金高達50萬元，並頒發獲獎出版品的出版社獎金10萬元。
在表演藝術方面，文化局介紹，全台首創的台北戲劇獎，為戲劇類表演藝術界建立專門獎項，首屆辦理即獲各界高度肯定，入圍及得獎團隊及個人也將本屆成績作為後續行銷宣傳亮點。文化局期望透過戲劇類的專業獎項辦理，鼓勵創作與創新，活絡本市當代戲劇表演藝術生態。
「潮台北TRENDY TAIPEI」則是由文化局協調跨部門，推動台北專屬的都會型音樂節，於去年試辦，今年正式推出，整體規模涵蓋14項主題活動，融合藝術、視覺、科技與時尚等多元議題，其中音樂博覽會更邀集來自亞太十國、共130位國際貴賓與產業菁英，共舉辦超過500場次媒合會。
在未來展望方面，文化局說，「台北文化獎」提升每位得主獎金100萬元，北美館二館擴建工程已完成雛形，另外，北市立圖書館新總館與台北音樂廳新建工程標案已順利決標，相關計畫將持續推進，展現台北文化實力。
