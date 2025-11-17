快訊

普發一萬今起ATM開放！16家銀行8成機台支援 「4大狀況」恐領不到

華航機隊／公司護國神山737 當初只是短程市場的二手機

SBL史上最大假球簽賭案判決出爐 昔MVP柯旻豪7年刑判最重

聽新聞
0:00 / 0:00

淡海輕軌二期推動 淡水人憂「邁阿密海岸線」消失

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
淡海輕軌第二期規畫持續推動，但淡水沿岸一帶因成排中東椰棗與夕照景緻，被居民稱為「淡水邁阿密」。記者張策／翻攝
淡海輕軌第二期規畫持續推動，但淡水沿岸一帶因成排中東椰棗與夕照景緻，被居民稱為「淡水邁阿密」。記者張策／翻攝

淡海輕軌第二期規畫持續推動，但淡水沿岸一帶因成排中東椰棗與夕照景緻，被居民稱為「淡水邁阿密」，隨工程進度逼近，地方憂心景觀將遭破壞，議員強調中東椰棗與河岸夕照是淡水人的共同記憶，呼籲市府在工程規畫中盡量保留樹木與視覺地景。捷運局則回應，因路幅不足確實需拓寬與植栽移植，但會「盡最大努力」保留淡水邁阿密風景。

新北市議員陳家琪表示，淡水中正路到金色水岸一帶，是許多居民每天回家必經之路，海風、夕陽和椰棗樹影早已成為淡水人生活的一部分。「再忙的人，只要經過那段路、看見夕陽灑在河面上，心情都會安靜下來。」她說，淡海輕軌二期雖是必要交通建設，但居民普遍擔心沿線施作可能讓熟悉風景消失，希望市府在設計初期就審慎評估，盡量避免移除樹木。

陳家琪指出，若工程因路幅需求不得不移植，也期盼完工後能恢復原貌，「建設可以推動，但記憶與生活風景不能被輕易抹去。」她強調，市長已回應會請捷運局在規劃階段仔細檢視景觀保留方式，讓這段海岸線的意象能被延續。

新北市議員鄭宇恩則說，根據了解，淡海輕軌二期沿線因道路寬度限制，綠帶確實面臨調整，市府在規劃輕軌時，不僅要照顧人行道與自行車流線，也應兼顧觀光定位，保留淡水歷史街景與綠化空間，「不該以工程需求為優先，忽略了地方的文化記憶。」

捷運局表示，淡海輕軌二期全長約3.32公里，規畫6座平面車站，路線行經中正路、淡水老街後段後轉入金色水岸，未來將兼顧觀光動線與低碳運輸。捷運局說明，因沿線部分路幅過窄，基本設計階段已評估須辦理道路拓寬與植栽移植，但會盡力降低影響，並研議部分路段原地保留的可行性。

捷運局指出，植栽移植計畫已於2023年獲環差審查同意，目前依主管機關意見修正中，待複審後才會啟動移植工程。移植樹木預計調往濱海路三段、新市五路沿線綠地，該區已有多種棕櫚類樹種，環境較適合後續生長。局方強調，未來主體工程將納入景觀補償與綠帶重塑，「會盡最大努力保留『淡水邁阿密』的地景特色。」

淡水 淡海輕軌 捷運 議員
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

降30億也沒人要！專家曝弱點：淡水28層超大爛尾樓恐沒救了

蘇澳分洪道工程經費綁計畫預算 吳宗憲問卓榮泰：還有沒有良心

高雄亞灣智慧社宅獲2025城市工程品質金質獎 預計2年後完工招租

通膨時代抗漲術 家事專家楊賢英新北淡水益品書屋開講

相關新聞

淡海輕軌二期推動 淡水人憂「邁阿密海岸線」消失

淡海輕軌第二期規畫持續推動，但淡水沿岸一帶因成排中東椰棗與夕照景緻，被居民稱為「淡水邁阿密」，隨工程進度逼近，地方憂心景...

星期評論／新北耶誕城 觀光效益與居民生活須平衡

2025新北歡樂耶誕城邁入第14年，板橋車站前廣場被燈海與人潮淹沒，閃亮的裝飾、音樂會與打卡熱潮依舊，隨之而來的交通壅塞...

北市推觀光新亮點 潛力冷門景點待活化

北市多處市有潛力景點，如動物園旁原「Zoo Mall」基地已閒置10多年；還有和興炭坑、舊兒童樂園等至今也未活化，地方嘆...

難吸引遊客回訪 熱門景區遇瓶頸

北市府每年對日韓投入數億行銷預算，但觀光署去年「來台旅客消費及動向調查」，外籍客到北市旅遊行程高度集中少數景點，遭質疑觀...

北市多景點未積極宣傳行銷 議員籲加強活化：不要只辦光鮮亮麗活動

北市近年來有多處市有地有待活化，包含動物園舊「Zoo Mall」基地去年招商成功，不過目前因捷運下構工程尚未招標，工期恐...

新北大巨蛋選址案開標本月開跑 明年上半年公布最終選址

新北大巨蛋將落腳樹林區機五整開區還是淡水淡海新市鎮各界關注。新北市府啟動大型場館選址評估委託案，近期截止收件，確定有業者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。