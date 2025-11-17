星期評論／新北耶誕城 觀光效益與居民生活須平衡

2025新北歡樂耶誕城邁入第14年，板橋車站前廣場被燈海與人潮淹沒，閃亮的裝飾、音樂會與打卡熱潮依舊，隨之而來的交通壅塞、噪音與居民抱怨再度浮上檯面，甚至被譏為「撒旦城」，爭議與魅力並存，市府必須思考如何精進及優化，減少對周邊居民的生活衝擊。

近期耶誕城再度被捲入政治風暴，議會質詢與網路輿論掀起一波「該不該停辦」爭論，有網友稱「蘇巧慧若主張停辦耶誕城，在板橋可拿破6成選票。」一句玩笑話，竟演變成政治話題。支持者與反對者各據一方，批評者認為活動勞民傷財、擾民嚴重；擁護者強調帶動觀光、刺激消費、提升城市形象。這場論戰愈演愈烈，卻也愈來愈偏離討論本質。

這幾年台灣公共議題普遍呈現同樣的困境：凡事先分立場，講理不如搶聲量，政策不如口號好操作。耶誕城該不該辦、要不要調整，原本是個城市治理與生活品質的討論，卻又被拖進選舉戰場。真正問題從來不是「停或不停」，而是如何在觀光效益與居民日常之間找到平衡；如何透過交通、動線、清潔、補償制度的調整，讓節慶活動與在地生活共存。這些才是成熟城市該思考的方向，但往往不是政治人物的優先考量。

對有意問鼎更高位的政治人物來說，更重要的考驗不在於「表態快」，而在於「沉得住氣」。真正格局不是站隊，而是願不願意在喧鬧之中保持審慎，在情緒高漲時選擇不被帶著走。

耶誕城該辦、怎麼辦，不是一句口號就能定調。它是城市治理的縮影，象徵政治與民意之間的拉鋸，也考驗領導者能否讓歡樂與秩序共存。若政治人物能暫時放下攻防，讓專業與數據說話，也許新北的「耶誕城」不再只是煙火般的節慶，而能真正成為一座有溫度、有節奏的城市象徵。