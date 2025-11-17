聽新聞
難吸引遊客回訪 熱門景區遇瓶頸

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市西門町知名地標「6號彩虹／Rainbow Six」重新彩繪後，以新貌迎接國內外旅客，已吸引相當多民眾、遊客拍照打卡。圖／北市觀光傳播局提供
台北市西門町知名地標「6號彩虹／Rainbow Six」重新彩繪後，以新貌迎接國內外旅客，已吸引相當多民眾、遊客拍照打卡。圖／北市觀光傳播局提供

北市府每年對日韓投入數億行銷預算，但觀光署去年「來台旅客消費及動向調查」，外籍客到北市旅遊行程高度集中少數景點，遭質疑觀光版圖遇瓶頸，缺乏新亮點，難吸旅客再訪，效益有限。觀傳局回應，將針對不同市場旅客推薦台北好吃好玩。

議員何孟樺質疑，觀傳局2024年邀清原果耶任觀光大使；今年則是中堅淳太，卻很少人知曉，儘管日本觀光大使TA是日本人，但她也查日本相關報導，討論度不高。

另外，何也質疑，市府推薦給國際觀光客的景點過度重疊，市府標榜要推薦「所不知道的台北」，但怎都推薦常去的景點如西門町、大稻埕；也應檢討日韓行銷資源分配，加強韓國宣傳。

國民黨議員陳重文也發現，國際觀光客最常到訪與消費區域，都局限既有熱門地點，缺乏新興亮點與深度體驗，導致國際旅客再訪吸引力不足，如夜市、台北101、西門町、中正紀念堂、故院等。

日韓觀光推廣成效遭質疑，觀傳局表示，據觀光署數據，推估今年1至8月來台日客訪北市約83萬7983人次，較去年同期增近9萬人次；今年1至8月韓客到訪北市約58萬8598人次，也較去年同期增1萬4千多人次，均有成長。

為加強吸引國外旅客來台北，觀傳局表示，除推薦台北經典景點外，也會依不同市場旅遊偏好，多元推薦其他具特色景點。

