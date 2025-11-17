北市推觀光新亮點 潛力冷門景點待活化

北市多處市有潛力景點，如動物園旁原「Zoo Mall」基地已閒置10多年；還有和興炭坑、舊兒童樂園等至今也未活化，地方嘆可惜，要求積極規畫有潛力的冷門景點。市府表示，會持續推觀光新亮點，以「和興炭坑」為例，將邀KOL自媒體介紹體驗，擴大景點知名度。

台北市立動物園旁原「Zoo Mall」閒置多年，市府去年招標成功，將打造成海洋教育生態園區，預計2033年完工，但因捷運南環段地下共構完工後，才能啟動生態園區工程，國民黨議員王欣儀憂心近期南環段市府與廠商議價破局，連帶影響生態園區進度。捷運局表示，已有其他廠商主動來探詢，最快明年中就可動工。

除生態園區觀光新亮點恐延宕外，民進黨議員陳怡君也質疑，北市其實有許多蘊含歷史文化景點，市府都沒積極活化，她舉「和興炭坑」為例，市區難得有被保留下來的炭坑，極具歷史意涵，市府卻疏於規畫遊程，相當可惜；還有舊兒童樂園已遷移變公園，非活動期間就是一片髒亂。

陳怡君認為，北市有非常多地點只要稍加活化，就能打造成觀光新亮點，市府只要針對這些冷門、甚至已荒廢、快荒廢的景點，加強觀光宣傳，或透過說故事，就可以吸引外國觀光客來體驗台北文化，而不是只有去大家熟知的熱門景點。陳也呼籲蔣萬安，不應只熱中做光鮮亮麗的活動。

對於北市觀光新亮點，文化局表示，市府會持續規畫包含「和興炭坑」在內的文化小旅行線下體驗，並透過跨局處提升能見度，並且與景點周邊友善店家合作，結合觀傳局樂遊台北，串聯成遊程路線。

大地處也說，以「和興炭坑」為例，已將周邊環境整體景觀營造；兒童樂園舊址，公園處保留當年兒童樂園部分設施，如摩天輪、旋轉木馬等，做為公園地景設施，承載民眾兒時的回憶。