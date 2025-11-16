「2025五分埔街舞衣術節」Brat街舞狂潮來襲

照片取自臺北市政府

由臺北市商業處攜手台北市五分埔商圈促進會主辦的年度街舞活動-「2025五分埔街舞衣術節」，於15日在五分埔商圈熱力飆舞！今年以「Brat街舞狂潮」為主題，強調年輕世代自由、無拘無束，充滿個性與青春無畏的街舞靈魂，結合五分埔商圈潮流服飾與配件，在節奏中每一個舞步、每一件衣物都體現著不同的街頭時尚態度，來自各地的街舞團隊集結五分埔潮流舞台，展現「舞技×造型×創意」，街頭文化結合五分埔商圈潮流服飾，展現商圈獨特魅力。

臺北市產業發展局指出，五分埔商圈長年以來是臺灣潮流服飾的重鎮，集結眾多具備敏銳時尚嗅覺與快速應變能力的店家，這裡不僅匯聚來自世界各地的服飾與配件，更能在第一時間推出最新、最夯的流行款式，價格親民、選擇多樣，成為潮流愛好者必訪的時尚地標。自113年起除於暑假期間串聯捷運盃街舞大賽露出商圈品牌外，更邀請參賽者隊伍穿著在五分埔購買的服飾配件參賽並拍攝IG Reels短影音標記五分埔商圈及街舞衣術節活動，增加商圈線上曝光度，今年賽事首度分為U15 及。

商業處指出，OPEN 15+ 雙賽制並提供7萬元五分埔購衣金作為參賽隊伍治裝補助，期讓更多目標族群都能參與五分埔商圈的年度盛事，透過創意展現獨特衣著風格，進一步呈現五分埔商圈的魅力特色。

台北市五分埔商圈促進會陳永昌榮譽理事長也表示，街舞文化風靡全球每一個世代，五分埔街舞衣術節不僅是一場街舞賽事，更是年輕世代創意與地方商圈結合的文化實驗，透過街舞爆發的能量，讓五分埔商圈從傳統服飾批發區，轉化為引領潮流的文化地標。

